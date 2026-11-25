Carles Puigdemont ya va a volver. Pero dice que no ha querido volver en plena campaña electoral. Es significativo que el líder independentista haya tomado esa decisión condicionado por unas elecciones españolas. Volverá el 12 de diciembre. Aterrizará en Barcelona. Y desde el aeropuerto irá directamente al parlamento de Cataluña, donde espera ser recibido con todos los honores.

Puigdemont entra en una nueva fase en la que aspira a darle un barniz heroico a su figura presidencial para que esté por encima de los partidos, una vez que el suyo, su partido, Junts, está de capa caída, según los sondeos. Desde el punto de vista político, una amnistía supone que el Estado le pide disculpas al amnistiado por haberle acusado de cometer delitos.

De hecho, los delitos se borran, como si nunca se hubiesen cometido; aunque sí se cometieron. Puigdemont disfruta de su momento y se ha mostrado ensoberbecido por lo que considera que es su victoria contra España, al no haber sido juzgado, ni mucho menos condenado. Y al haberse aprovechado de la inestabilidad política española para conseguir la amnistía. Ahora vuelve como un ciudadano libre, y sin pedir permiso ni perdón.