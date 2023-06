Carlos Alcaraz sobrevive a un complicado debut en Queen's ante Rinderknech

Carlos Alcaraz ya ha recordado lo que supone jugar sobre hierba. Tras su dolorosísima derrota en la semifinal de Roland Garros ante Novak Djokovic, el murciano se estrenó en el torneo de Queen's con una sufrida victoria ante el francés Arthur Rinderknech, quien ganó el primer set y llegó a colocarse con 0-2 en el tercer set. Pero la garra del tenista de El Palmar impidió una despedida a las primeras de cambio.

El resultado final (4-6, 7-5 y 7-6 (3)) refleja bien a las claras el complicado estreno que tuvo Carlos Alcaraz en la hierba de Queen's. El murciano, que se estrenaba en el club londinense tras tres días de entrenamientos, necesitó de set y medio para aclimatarse a la superficie y para descifrar el juego de su rival.

Un agresivo Rinderknech estuvo a punto de despedir a Alcaraz a las primeras de cambio. El tenista galo subió a la red más de 70 veces y recordó a Alcaraz que sobre la hierba la forma de jugar al tenis cambia radicalmente. Los rallies son mucho más cortos y el saque y la red son partes clave para ganar partidos.

Alcaraz cede el primer set y se ve obligado a remontar

Arthur Rinderknech, número 83 de la ATP y con un buen servicio, sorprendió al semifinalista de Roland Garros en el primer set. Tras seis juegos de tanteo y de entender que no iba a ser un paseo por el campo, Alcaraz desaprovechó tres puntos de rotura y comenzó el descarrile. El murciano jugó cuatro errores no forzados seguidos en el octavo juego y regaló su saque. El francés, poco acostumbrado a las heroicidades, tembló, al tener el set ante sí, y no fue capaz de cerrar, devolviendo el favor a un Alcaraz que después de enganchar tres restos ganadores para romper el saque de su rival, volvió a entregar el suyo.

Carlos Alcaraz tuvo que templar los ánimos y su juego para no decir adiós a las primeras de cambio en Queen's. Arthur Rinderknech llevó al murciano hasta el límite, llegando a colocarse a tres puntos de ganar el partido. Pero el tenista galo se derrumbó con 5-4 a favor en el segundo set. Tres juegos consecutivos de Alcaraz llevaron el partido al tercer y definitivo set.

Del 0-2 a cerrar el partido en el tie-break

El francés tuvo otra ocasión de dar la estocada a Alcaraz al colocarse 2-0 en el set definitivo. Pero, como en el segundo set, no puso rematar al murciano. Alcarazresurgió para llevar el set y el partido al tie-break definitivo. Ahí surgió el Alcaraz que hemos visto en la mayoría de partidos del año. El murciano jugó su mejor tenis cuando más quemaba la raqueta para finiquitar a su rival y lograr solventar un complicadísimo debut sobre la hierba de Queen's.

Con este triunfo, Alcaraz, que se medirá a Jiri Lehecka en segunda ronda, mantiene vivas sus opciones de llegar como número uno a Wimbledon. Necesitará cuatro victorias más para arrebatar el cetro de la ATP a Novak Djokovic.