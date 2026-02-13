Lindsey Vonn será operada dos veces más tras su gravísima caída: "Espero que salga bien"

Lindsey Vonn continúa ingresada en el hospital Ca’ Foncello de Treviso tras la grave caída sufrida en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La esquiadora estadounidense ha publicado un vídeo en redes sociales en el que actualiza su estado de salud y confirma que tendrá que pasar por el quirófano por cuarta vez.

El miércoles ya reveló que había sido operada por tercera vez y mostró imágenes con un fijador externo para estabilizar la fractura en su pierna izquierda. Ahora, en el primer vídeo que comparte desde el accidente, explica que será intervenida de nuevo en Italia antes de regresar a Estados Unidos, donde necesitará otra operación adicional.

"Por fin me siento mejor"

"Hola chicos, solo quería darles una pequeña actualización y agradecerles muchísimo a todos los que me han estado enviando flores, cartas, tiburones (de peluche) y peluches. Ha sido increíble y me ha ayudado muchísimo. Han sido unos días bastante duros en el hospital. Por fin me siento mejor, pero aún me queda un largo camino por recorrer", ha empezado la estadounidense en su cuenta de Instagram.

Y anuncia una cuarta cirugía: "Mañana me operarán de nuevo y espero que salga bien. Luego, posiblemente, pueda irme y volver a casa, momento en el que necesitaré otra operación. Todavía no sé exactamente qué implica hasta que tenga mejores imágenes, pero es como estoy ahora mismo. Estoy en el hospital, prácticamente inmóvil. Pero muchos amigos y familiares han venido a visitarme. Y como dije, las cartas, las notas, las flores han sido increíbles, y el personal y el equipo médico aquí han sido increíbles".

Vonn afronta ahora un largo proceso de recuperación tras un accidente que podría marcar el final de su carrera deportiva: "Me siento muy afortunada de tener a tanta gente a mi alrededor que me ha ayudado mucho a superar esto. Así que solo quiero darles las gracias y ¡vamos, equipo estadounidense! Ha sido genial verlo y me ha levantado el ánimo. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Sigan dándole duro! Les contaré cuando pueda".

