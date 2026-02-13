Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Esquí

Lindsey Vonn será operada dos veces más tras su gravísima caída: "Espero que salga bien"

Primer vídeo de Vonn desde el hospital. La estadounidense confirma que se tiene que someter a una cuarta y una quinta intervención quirúrgica tras su accidente en los Juegos de Milán-Cortina.

Lindsey Vonn desde el hospital

Lindsey Vonn será operada dos veces más tras su gravísima caída | IG @lindseyvonn

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Lindsey Vonn continúa ingresada en el hospital Ca’ Foncello de Treviso tras la grave caída sufrida en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. La esquiadora estadounidense ha publicado un vídeo en redes sociales en el que actualiza su estado de salud y confirma que tendrá que pasar por el quirófano por cuarta vez.

El miércoles ya reveló que había sido operada por tercera vez y mostró imágenes con un fijador externo para estabilizar la fractura en su pierna izquierda. Ahora, en el primer vídeo que comparte desde el accidente, explica que será intervenida de nuevo en Italia antes de regresar a Estados Unidos, donde necesitará otra operación adicional.

"Por fin me siento mejor"

"Hola chicos, solo quería darles una pequeña actualización y agradecerles muchísimo a todos los que me han estado enviando flores, cartas, tiburones (de peluche) y peluches. Ha sido increíble y me ha ayudado muchísimo. Han sido unos días bastante duros en el hospital. Por fin me siento mejor, pero aún me queda un largo camino por recorrer", ha empezado la estadounidense en su cuenta de Instagram.

Y anuncia una cuarta cirugía: "Mañana me operarán de nuevo y espero que salga bien. Luego, posiblemente, pueda irme y volver a casa, momento en el que necesitaré otra operación. Todavía no sé exactamente qué implica hasta que tenga mejores imágenes, pero es como estoy ahora mismo. Estoy en el hospital, prácticamente inmóvil. Pero muchos amigos y familiares han venido a visitarme. Y como dije, las cartas, las notas, las flores han sido increíbles, y el personal y el equipo médico aquí han sido increíbles".

Vonn afronta ahora un largo proceso de recuperación tras un accidente que podría marcar el final de su carrera deportiva: "Me siento muy afortunada de tener a tanta gente a mi alrededor que me ha ayudado mucho a superar esto. Así que solo quiero darles las gracias y ¡vamos, equipo estadounidense! Ha sido genial verlo y me ha levantado el ánimo. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Sigan dándole duro! Les contaré cuando pueda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Max Raga, hijo del campeón del mundo de trial Adam Raga, en moto antes de dejar los pañales

Max Raga, hijo del campeón del mundo de trial Adam Raga, domina la moto antes de dejar los pañales

Publicidad

Deportes

Lindsey Vonn desde el hospital

Lindsey Vonn será operada dos veces más tras su gravísima caída: "Espero que salga bien"

Nadal y Federer jugando juntos al golf

Tsitsipas confiesa que se emborrachó por primera vez con Nadal y Federer

Una policía, atrapada entre el autobús y las bengalas en el Metropolitano: su caballo también sufre quemaduras

Una policía, atrapada entre el autobús y las bengalas en el Metropolitano: su caballo también sufre quemaduras

Fernando Alonso en Baréin
AMR26

Jarro de agua fría de Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin: "Lentos y con el pie izquierdo"

Antena 3 Deportes (28-11-25) Laporta pasa al ataque y contesta a Florentino Pérez: "Tienen barcelonitis"
FC Barcelona

Joan Laporta raja del arbitraje en el Metropolitano: "Llueve sobre mojado"

Álvaro Arbeloa sonríe en rueda de prensa
Fútbol

Álvaro Arbeloa y el 4-0 del Metropolitano: "Nada que comentar. Preguntadle al Barcelona y a Flick"

El entrenador del Real Madrid responde a Hansi Flick tras la goleada encajada por el Barça en el Metropolitano ante el Athletic en las semifinales de la Copa del Rey.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open
Tenis

Mark Petchey contradice a Patrick Mouratoglou: "Decir que Sinner y Alcaraz son mejores que el Big Four me parece..."

El que fuera entrenador de Andy Murray no comparte la comparación que realizó Patrick Mouratoglou entre el Big Four y Alcaraz y Sinner.

Luciano Darderi, en su partido ante Jannik Sinner en el Open de Australia

Luciano Darderi, sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Son los Roger Federer y Rafa Nadal de su época"

Martínez Munuera ofrece explicaciones a Frenkie de Jong tras el gol anulado a Cubarsí

El CTA ofrece la explicación a los más de seis minutos de revisión en el gol anulado a Cubarsí: "El sistema generó un fallo..."

Hansi Flick, en la banda del Metropolitano

Hansi Flick, sobre el arbitraje en el Metropolitano: "Qué quieres que te diga..."

Publicidad