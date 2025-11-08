Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATP Finals

Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver el partido de tenis de las ATP Finals

El murciano se estrena en el torneo de Maestros ante el australiano Alex de Miñaur, número 7 del mundo. Horario, detalles y dónde seguir la última hora de Alcaraz en las ATP Finals.

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025EFE

Carlos Alcaraz debutará en las ATP Finals 2025 (torneo de Maestros) ante el australiano Alex de Miñaur, 7 del mundo, en su camino hacia el título y el número 1. El murciano será el primer jugador en saltar a la pista en Turín y lo hará ante un rival que todavía no sabe lo que es vencerle.

El ahora número 2 del planeta disputará la Round Robin (fase de grupos) en el grupo Jimmy Connors, donde también están jugadores como Taylor Fritz (4) y Novak Djokovic (5), siete veces ganador del torneo.

De Miñaur, cuatro derrotas en cuatro partidos ante Alcaraz

No obstante, su primer rival será Alex de Miñaur, 7 ATP y ganador del ATP 500 de Washington en 2025, quien todavía no conoce la victoria ante Alcaraz en los cuatro encuentros oficiales que han disputado hasta la fecha: semifinales del Conde de Godó 2022, final de Queen's 2023, final de Rotterdam 2025 (indoor) y cuartos del Godó 2025.

Primer paso hacia el número 1, ¿qué resultados necesita?

Carlitos, que viene de perder en su debut en el Masters de París tras enlazar nueve finales consecutivas a nivel ATP, aspirará a terminar 2025 como número 1 del mundo por segunda vez en su carrera (2022), y para hacerlo tendrá que ganar los tres partidos de la fase de grupos, llegar a la final o que Sinner no levante el título. Eso sí, el objetivo principal del español es intentar alzar el torneo de Maestros por primera vez en su carrera después de haber participado en las últimas dos ediciones (semifinales en 2023 y Round Robin en 2024).

Por otra parte, el otro grupo del torneo lo formarán Jannik Sinner, Ben Shelton, Alexander Zverev y un jugador todavía por definir (Musetti o Aliassime).

Horario y dónde ver el Alcaraz-De Miñaur

El partido de la fase de grupos de las ATP Finals entre Alcaraz y De Miñaur se jugará este domingo 9 de noviembre de 2025 a las 14:00 (horario peninsular) en el Inalpi Arena de Turín (Italia). La crónica del partido y la última hora de Carlos Alcaraz en las ATP Finals podrás seguirla en la web de Antena 3 Deportes.

Carlos Alcaraz - Alex de Miñaur: Horario y dónde ver el partido de tenis de las ATP Finals

