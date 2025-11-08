Un hombre se atrinchera en una 'guardería de droga' en Isla Mayor, Sevilla

Un hombre se ha atrincherado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de la localidad sevillana de Isla Mayor con un arma de fuego. Hasta allí se han trasladado dos dispositivos policiales, según fuentes policiales.

En estado crítico un policía nacional

En consecuencia, un policía nacional se encuentra en estado crítico tras sufrir un disparo. Sobre las 7:00 horas de la mañana la Policía Nacional ha rodeado la nave, situado en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar. Se trata de unas instalaciones de las que inicialmente se informó de que se usaban como "guardería de droga".

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que a las 7:25 horas se recibió un aviso de que un policía nacional había sido herido de gravedad por un disparo en este suceso, por lo que a la zona fue derivado un equipo del 061, que evacuó al agente al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde está siendo operado de urgencia.

Un dispositivo de Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local se mantiene en torno a la nave donde se encuentra el atrincherado, vigilado también por equipos aéreos.

