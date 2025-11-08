Los premios de las ATP Finals: dinero por participar, llegar a semifinales y cuánto ganará el campeón

El último 'gran' torneo del año irrumpe en la ciudad italiana de Turín para coronar al 'maestro' de 2025, y además, certificar si será Sinner o Alcaraz el que terminará la temporada en lo más alto del ranking mundial. Además, las ATP Finals repartirán el mayor premio económico de su historia, y el campeón invicto (si lo hay) se llevará 5.071.000 millones de dólares.

Así han quedado los grupos

Los ocho maestros son Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Ben Shelton, Alex de Miñaur y Auger Aliassime o Lorenzo Musetti. Así quedó el sorteo de los dos grupos: en el 'Jimmy Connors Group' estarán Alcaraz, Djokovic, Fritz y Alex de Miñaur; mientras que en el de Björn Borg competirán entre sí Sinner, Zverev, Shelton y Aliassime o Musetti.

Nuevo récord en cuanto a premio repartido

Las ATP Finals 2025, por su parte y como viene siendo tendencia en los últimos tiempos, batirá récord en cuanto a premio económico se refiere. Se repartirán nada más y nada menos que 15,5 millones de dólares entre todos los participantes. Eso sí, el dinero ganado aumentará a medida que los jugadores avancen de ronda. No obstante, hasta los reservas (el nueve y el 10 del mundo) cobrarán por estar ahí aunque no jueguen ni un solo encuentro:

Tenistas reservas: 155.000 dólares.

Participantes (mínimo por jugar): 331.000 dólares.

Victoria en fase de grupos (tres partidos en total): 396.500 dólares.

Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares.

Victoria en la final: 2.367.000 dólares.

Por lo tanto, cada jugador principal ya tiene asegurado 331.000 dólares solo por estar en el torneo, y a cada victoria que sume en fase de grupos se le añadirá otros 396.500. Así que, en el caso de que haya un campeón invicto -Sinner lo hizo el año pasado- este se llevará 5.071.000 millones de dólares. Y ojo, el campeón, aun ganando solo un encuentro en la fase de grupos (podría pasar si salen las cuentas), saldría de Turín con un premio de 4.278.000 millones.

Estas son las fechas del torneo

E cuanto a las fechas, el último gran torneo de 2025 comenzará el domingo 9 de noviembre y finalizará una semana después con la final.

Round robin: del 9 a 14 de noviembre (dos partidos por día). Partido matinal (14:00 horas) y partido nocturno (no antes de las 20:30 horas).

Semifinales: 15 de noviembre. Primera semifinal (14:30 horas) y segunda semifinal (no antes de las 20:30 horas).

Final: 16 de noviembre a las 18:00 horas.

