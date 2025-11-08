Lotería Nacional
Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 8 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo
Sigue el sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 8 de noviembre, que reparte más de 100 millones de euros.
PREMIOS A LAS 4, 3 Y 2 ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Los primeros premios que se conocerán del Sorteo de la Lotería Nacional de la Cultura de noviembre de hoy durante el sorteo extraordinario serán las extracciones a las 2, 3 y 4 últimas cifras, dotadas de 300, 750 y 3.750 euros a la serie respectivamente.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL TERCER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy 8 de noviembre están premiados con 21.000 euros a la serie, es decir, 2.100 euros el décimo.
NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
TERCER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 150.000 euros a la serie, 15.000 euros al décimo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado 8 de noviembre está dotado de 300.000 euros a la serie, es decir, 30.000 euros el décimo.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El primer premio del Sorteo Extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy sábado está dotado de 150.000 euros al décimo.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
La emisión del sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al primer premio, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario de la Cultura.
HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
La Lotería Nacionalde noviembre de la Cultura de hoy, sábado 8 de noviembre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo extraordinario en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de noviembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA
El sorteo extraordinario de la Cultura de noviembre de la Lotería Nacional de hoy reparte además un segundo premio de 300.000 euros a la serie y un tercer premio de 150.000 euros a la serie.
LOTERÍA NACIONAL DE LA CULTURA: SORTEO EXTRAORDINARIO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 8 de noviembre que reparte un primer premio de 1,5 millones de euros a la serie.
