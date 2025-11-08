Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 8 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo

La Lotería Nacionalde noviembre de la Cultura de hoy, sábado 8 de noviembre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo extraordinario en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de noviembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.