Un legendario entrenador de tenis le otorga un voto de confianza a Alcaraz en los torneos indoor: "Ganará más de diez..."

A sus 22 años, Carlos Alcaraz atesora un palmarés inalcanzable para la mayoría de tenistas: 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam y ocho masters 1.000. Las cifras y éxitos colocan a Alcaraz, a su edad, en la carrera por ser el mejor de todos los tiempos, habiendo ganado títulos en todas las superficies (dura, tierra y hierba) del circuito. En total, son nueve trofeos en pista dura, once sobre arcilla y cuatro en pasto, lo que indica que el español domina todos los terrenos y su tenis se adapta perfectamente a las variadas condiciones de la temporada. Pero si todo esto es cierto, también lo es que su tenis no brilla igual cuando se juega bajo techo, no hay más que ver sus números jugando indoor, donde solo ha ganado un torneo (Rotterdam 2025).

Muchos son los que consideran que Carlos Alcaraz y su tenis se apagan en pistas indoor, como la del Rolex Paris Masters o las Nitto ATP Finals. Andy Rodick ha analizado el rendimiento del murciano jugando bajo techo y opina que es un jugador que requiere "de la energía del pçublico, le gusta el ambiente y el espectáculo, disfruta siendo un artista". "Quizás Sinner, por su personalidad, sea más apto para entrar, cumplir con su trabajo e irse. Mientras que Carlos tal vez necesite un poco más de inspiración", apunta el exnúmero 1 en su podcast 'Served whit Andy Roddick'.

Una opinión que no comparte Rick Macci, legendario entrenador estadounidense y que ha entrenado a tenistas de la talla de Andy Roddick, Jennifer Capriati, Maria Sharapova, Serena Williams y Venus Williams. El técnico de 70 años recuerda que Alcaraz ya ha ganado un torneo (Rotterdam 2025) bajo techo y pronostica que ganará diez eventos indoor más antes de su retirada.

"Se rumorea que Carlos tiene dificultades en pista cubierta debido a su estilo enérgico y al ambiente controlado, donde no puede conectar con el público como al aire libre. Quizás un poco. Pero ya ganó un evento en pista cubierta, así que ese argumento no tiene relevancia", apunta Rick Macci en sus redes sociales.

"Hay muchos factores que influyen en las victorias y derrotas en pista cubierta. El Mago ganará más de diez eventos en pista cubierta antes de que suene la campana final", asegura el legendario técnico estadounidense.

Alcaraz, en el Jimmy Connors Group en Turín

Carlos Alcaraz se encuentra en Turín, donde buscará su primer título en las Nitto ATP Finals, un torneo indoor en pista cubierta. El murciano ha quedado emparejado con Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur en la round robin de Turín.

Jannik Sinner, su gran rival por el título y el número 1, ha quedado encuadrado en el Björn Borg Group junto a Zverev, Shelton y Auger-Aliassime / Lorenzo Musetti.

Jimmy Connors Group

Carlos Alcaraz (1)

Novak Djokovic (4)

Taylor Fritz (6)

Alex de Miñaur (7)

Björn Borg Group

Jannik Sinner (2)

Alexander Zverev (3)

Ben Shelton (5)

Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9)