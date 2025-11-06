Jannik Sinner responde a las críticas por no jugar la Copa Davis: "Estoy orgulloso de ser italiano y..."

Jannik Sinner ha concedido una entrevista a Sky Sports Italia en la que ha ha defendido su decisión de no formar parte del equipo italiano en las finales de la Copa Davis en Bolonia, una decisión que ha tomado para gozar de un mayor descanso y poder preparar en condiciones el comienzo de 2026 y centrarse en la defensa de su corona en el Open de Australia.

"Al final de la temporada, una semana es mucho tiempo para nosotros, los deportistas. Si tienes una semana más de preparación, es muy importante, sobre todo para el inicio de la temporada, pero también a largo plazo y para la prevención de lesiones", afirma el de San Cándido en la entrevista con Sky Sports Italia.

Sinner ha recibido críticas en Italia por esta decisión, pero él cree que es "la decisión correcta".

"Por eso, para mí, este año no ha habido la más mínima duda de que esta (no jugar la Davis) ha sido la decisión correcta", añadió Sinner.

"Es un equipo increíble incluso sin mí, y no me gusta que nadie lo mencione... las posibilidades de ganar son altas", explicó el tenista italiano.

"Estoy orgulloso de ser italiano, estoy muy feliz de haber nacido en Italia y no en Austria, ni en ningún otro lugar. Este país se merece mucho más, incluso más de lo que yo estoy haciendo. Algunos dicen que Alto Adige (donde nació) es diferente... pero Sicilia también es totalmente diferente. Es nuestra suerte, la fuerza está en las diferencias", qrgumento el ganador de cuatro grand slam.

"Conocí a Rafa Nadal y dije: 'humanamente es increíble'"

En otro orden de cosas, Jannik Sinner habló sobre el momento en el que conoció a Rafa Nadal y la impresión que le causó el extenista manacorí.

"Mi primer ídolo fue Andreas Seppi. Luego pasó a ser Roger Federer. Después conocí a Rafa Nadal y dije: 'humanamente es increíble'. Luego a Nole y pensé: 'es increíble lo que hace'", explica Jannik Sinner.

El tenista italiano ya se encuentra en Turín, donde tratará de defender su corona en las Nitto ATP Finals, midiéndose a Alexander Zverev (3), Ben Shelton (6) y Félix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti en la round robin.