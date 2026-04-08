Boris Becker, rendido ante Alcaraz: "Es un jugador fascinante, lo que necesitaba el mundo del tenis"

Boris Becker, leyenda del tenis y ganador de seis tornos de grand slam, ha analizado la actualidad del circuito y ha ensalzado la figura de Carlos Alcaraz, a quien considera "un verdadero artista en la cancha".

"Alcaraz es un jugador fascinante. Es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista en la cancha", indicó Becker en un encuentro con algunos medios internacionales.

Pese a esos elogios hacia el tenista de El Palmar, el campeón de tres ediciones de Wimbledon (1985, 1986 y 1989), dos del Abierto de Australia (1991 y 1996) y una del de Estados Unidos (1989) considera que Alcaraz, campeón de siete grand slam, necesita retos para estar inspirado y seguir ganando.

"Todos los artistas tienen que ser inspirados. Él está inspirado por Sinner y por algunos retos. Pero si los partidos van demasiado fáciles para él, probablemente se sienta un poco aburrido", reconoce el extenista alemán.

Becker y los tenistas que pueden desafiar a Alcaraz y Sinner

Boris Becker también admite echar en falta "un par de jugadores más" que puedan romper el actual dominio que mantienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito. A este respecto, el extenista de 58 años, natural de Leimen, apunta los nombres de Arthur Fils, Learner Tien o Joao Fonseca como los jugadores que pueden desafiar a Alcaraz y Sinner.

“Me gusta su manera de jugar. Si está bien (Fils), podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los grand slams. A Fonseca le tengo en muy alta estima. Su futuro es brillante también", reflexiona Boris Becker.

"Tienen que mejorar su juego un poco. Tienen que demostrarlo cuando importa. No en la cancha de prácticas, no en los cuartos de final de un torneo, sino en las semifinales y finales de los grandes. Y aquí es donde Alcaraz y Sinner están todavía en otra liga", concluye Becker.