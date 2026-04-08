Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Masters de Montecarlo

Matteo Berrettini le endosa un doble 6-0 a Daniil Medvedev en Montecarlo y el ruso pierde los papeles

El italiano aniquila a Medvedev con una paliza histórica y se medirá ante en octavos de final del Masters de Montecarlo al ganador del Joao Fonseca - Arthur Rinderknech. El ruso destrozó su raqueta en el segundo set.

Daniil Medvedev destrozando su raqueta en su partido ante Matteo Berrettini

Daniil Medvedev destrozando su raqueta en su partido ante Matteo BerrettiniReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La jornada de hoy miércoles en el Montecarlo Country Club ha comenzado con un resultado simplemente increíble, difícil de creer. Y es que Matteo Berrettini le ha endosado un doble 6-0 a Daniil Medvedev para acceder a los octavos de final del Masters de Montecarlo, primera masters 1.000 de la gira de tierra batida. Ahora, el jugador romano se medirá al ganador del Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

Nadie podía imaginar un partido como el que se presenció hoy en el primer turno de la pista central Rainiero III, en el Montecarlo Country Club. Berrettini no dio opción a un Medvedev que volvió a confirmar que el polvo de ladrillo es una superficie con la que eternamente estará peleado. El desempeño del tenista moscovita fue de un nivel bajísimo, entregando el partido sin hacer un solo juego y en tan solo 51 minutos.

Daniil Medvdev pagó su frustración con su raqueta y la destrozó en el segundo set, con 6-0 y 2-0 en contra. El tenista ruso golpeó varias veces la raqueta contra la pista en una escena impactante, mientras el público jaleaba cada golpe del jugador moscovita a su raqueta.

Medvdev, que venía de jugar la final de Indian Wells y caer en la tercera ronda de Miami, se despide a las primeras de cambio del Masters de Montecarlo. Por su parte, Matteo Berrettini, número 90 del mundo, jugará este jueves los octavos de final ante el ganador del Joao Fonseca (40) vs Arthur Rinderknech (27).

Este mismo miércoles, Sinner y Alcaraz conocerán a sus respectivos rivales en los octavos de final. El murciano, número 1 del mundo, se enfrentará ante el ganador del Tomas Etcheverry - Terence Atmane; mientras que el de San Cándido se las verá con el vencedor del Francisco Cerúndolo - Tomas Machac.

Programa del miércoles 8 de abril del Rolex Montecarlo Masters

Pista Rainiero III

Matteo Berrettini def. Daniil Medvedev (0-6 y 0-6)

Alexander Zverev def. Cristian Garin (4-6, 6-4 y 7-5)

Felix Auger-Alliasime vs Marin Cilic

Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot

Court des Princes

Zizou Bergs def. Andrey Rublev (6-4 y 6-1)

Joan Fonseca vs Arthur Rinderknech

Corentin Moutet vs Casper Ruud

Fabio Cobolli vs Alexander Blockx

Court EA de Massy

Jiri Lehecka def. Alejandro Tabilo (4-6, 7-6(4) y 6-3)

Francisco Cerúndolo vs Tomas Machac

Tomas Etcheverry vs Terence Atmane

Fabian Marozsan vs Hubert Hurckacz

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Marcos Llorente frivoliza sobre la protección solar y los expertos le responden: "Está promocionando una conducta muy peligrosa"

Marcos Llorente ironiza con el uso de la crema solar

Publicidad

Deportes

Usain Bol, en la grada del Masters de Montecarlo

Usain Bolt se moja y elige entre Alcaraz y Sinner: "Le conocí en España una vez, así que..."

Carlos Alcaraz, en acción en Montecarlo ante Sebastián Báez

Boris Becker, rendido ante Alcaraz: "Es un jugador fascinante, lo que necesitaba el mundo del tenis"

Daniil Medvedev destrozando su raqueta en su partido ante Matteo Berrettini

Matteo Berrettini le endosa un doble 6-0 a Daniil Medvedev en Montecarlo y el ruso pierde los papeles

Vincent Kompany, en el Santiago Bernabéu
Champions League

Vincent Kompany: "Me voy a meter en un lío con tipos como Thibaut Courtois..."

Arbeloa, en el partido ante el Bayern de Múnich
Champions League

Arbeloa: "Si hay un equipo que puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid"

Carlos Alcaraz celebra la victoria sobre el argentino Sebastián Báez
Masters de Montecarlo

Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz de octavos de final del Masters de Montecarlo

Consulta el día, hora y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz en los octavos de final del Masters de Montecarlo 2026.

Lamine y Julián Álvarez
Champions League

Barcelona - Atlético de Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions League

Culés y rojiblancos vuelven a verse las caras, esta vez en Champions, con un primer acto en el Camp Nou. En juego, un billete a semifinales. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Barcelona-Atlético de cuartos de final de Champions.

Mbappé tras marcar el 1-2 en el Real Madrid-Bayern

Arnold y Mbappé evitan el K.O en el Bernabéu y el Real Madrid se aferra al milagro en Múnich (1-2)

Imagen de Cornellá durante el España-Egipto

La FIFA abre expediente a España tras el cántico 'musulmán el que no bote' de Cornellá

Carlos Alcaraz durante su partido ante Báez en Montecarlo

Alcaraz se sincera: "Voy a perder el número 1"

Publicidad