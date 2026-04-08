Matteo Berrettini le endosa un doble 6-0 a Daniil Medvedev en Montecarlo y el ruso pierde los papeles

La jornada de hoy miércoles en el Montecarlo Country Club ha comenzado con un resultado simplemente increíble, difícil de creer. Y es que Matteo Berrettini le ha endosado un doble 6-0 a Daniil Medvedev para acceder a los octavos de final del Masters de Montecarlo, primera masters 1.000 de la gira de tierra batida. Ahora, el jugador romano se medirá al ganador del Joao Fonseca - Arthur Rinderknech.

Nadie podía imaginar un partido como el que se presenció hoy en el primer turno de la pista central Rainiero III, en el Montecarlo Country Club. Berrettini no dio opción a un Medvedev que volvió a confirmar que el polvo de ladrillo es una superficie con la que eternamente estará peleado. El desempeño del tenista moscovita fue de un nivel bajísimo, entregando el partido sin hacer un solo juego y en tan solo 51 minutos.

Daniil Medvdev pagó su frustración con su raqueta y la destrozó en el segundo set, con 6-0 y 2-0 en contra. El tenista ruso golpeó varias veces la raqueta contra la pista en una escena impactante, mientras el público jaleaba cada golpe del jugador moscovita a su raqueta.

Medvdev, que venía de jugar la final de Indian Wells y caer en la tercera ronda de Miami, se despide a las primeras de cambio del Masters de Montecarlo. Por su parte, Matteo Berrettini, número 90 del mundo, jugará este jueves los octavos de final ante el ganador del Joao Fonseca (40) vs Arthur Rinderknech (27).

Este mismo miércoles, Sinner y Alcaraz conocerán a sus respectivos rivales en los octavos de final. El murciano, número 1 del mundo, se enfrentará ante el ganador del Tomas Etcheverry - Terence Atmane; mientras que el de San Cándido se las verá con el vencedor del Francisco Cerúndolo - Tomas Machac.

Programa del miércoles 8 de abril del Rolex Montecarlo Masters

Pista Rainiero III

Matteo Berrettini def. Daniil Medvedev (0-6 y 0-6)

Alexander Zverev def. Cristian Garin (4-6, 6-4 y 7-5)

Felix Auger-Alliasime vs Marin Cilic

Lorenzo Musetti vs Valentin Vacherot

Court des Princes

Zizou Bergs def. Andrey Rublev (6-4 y 6-1)

Joan Fonseca vs Arthur Rinderknech

Corentin Moutet vs Casper Ruud

Fabio Cobolli vs Alexander Blockx

Court EA de Massy

Jiri Lehecka def. Alejandro Tabilo (4-6, 7-6(4) y 6-3)

Francisco Cerúndolo vs Tomas Machac

Tomas Etcheverry vs Terence Atmane

Fabian Marozsan vs Hubert Hurckacz