Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Real Madrid

Enrique Riquelme, sobre el desmentido del padre de Haaland y su agente: "Es normal, tienen que proteger al jugador"

El candidato a la presidencia del Real Madrid ve como algo natural que el padre de Erling Haaland, Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimienta, hayan negado un acuerdo.

Enrique Riquelme, en El Hormiguero

Enrique Riquelme, en El HormigueroEl Hormiguero / Antena 3

Publicidad

Las elecciones del Real Madrid se ha puesto al rojo vivo, después de que anoche Enrique Riquelme soltará el bombazo de Erling Haaland en El Hormiguero de Antena 3. El candidato a la presidencia del club blanco aseguró que si es elegido por los socios, tanto el delantero noruego como Rodri Hernández, ambos jugadores del Manchester City, jugarán la próximo temporada en el Santiago Bernabéu. Y para dar más veracidad a su anuncio, el empresario alicantino se comprometió ante notario a pagar la cuota anual de los 100.000 socios del Real Madrid si finalmente ni Haaland ni Rodri Hernández fichan por el Real Madrid.

Tras el anuncio en el prime time televisivo en España, llegó el desmentido del padre del jugador y de su agente Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimienta; mientras que el City negaba que fuera verdad y se reservaba el derecho de demandar a Enrique Riquelme. Pero estas circunstancias no parecen preocupar al candidato a la presidencia del club blanco, quien ve como algo "normal" ese desmentido como una forma de proteger a Erling Haaland.

"Es normal. Son unas elecciones elecciones, somos dos candidatos (el otro es Florentino Pérez). Nadie asegura que gane el otro. Y tienen que proteger al jugador. Acuérdate con lo de Figo", explicó Enrique Riquelme en una entrevista en Televisión Española.

Además, el empresario alicantino reiteró su compromiso de asumir con su patrimonio personal la cuota anual de los 100.000 socios del Real Madrid si finalmente ni Haaland ni Rodri Hernández fichan por el club en caso de ganar las elecciones.

"No me he sentado con Jürgen Klopp, pero tampoco lo diría"

Preguntado por el posible entrenador de su proyecto deportivo, Riquelme se refirió a la opción del alemán Jürgen Klopp.

"No me he sentado con Jürgen Klopp, pero tampoco lo diría. En este caso, personalmente no me he reunido con él ni con ningún otro entrenador. Queremos un técnico al que se respete, que sepa lo que hace y con experiencia compitiendo en grandes ligas y en la Champions", concluyó Enrique Riquelme.

Las elecciónes al Real Madrid, las primeras que se celebran desde 2006, están fijadas para el domingo 7 de junio y hay dos candidatos (Florentino Pérez y Enrique Riquelme) que concurren a los comicios del club blanco.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Publicidad

Deportes

Enrique Riquelme, en El Hormiguero

Enrique Riquelme, sobre el desmentido del padre de Haaland y su agente: "Es normal, tienen que proteger al jugador"

Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz en un entrenamiento en Roland Garros 2023

Ferrero: "Alcaraz no se hubiese comprado un yate de 10 millones de euros conmigo; yo educo así a mis hijos"

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en Roland Garros

Sabalenka hace saltar las alarmas tras caer en Roland Garros: "Quiero dejar el tenis"

José Mourinho, en el banquillo del Benfica
Elecciones

Mourinho explica al Benfica que el vídeo de la candidatura de Florentino Pérez es IA, según 'Record'

Erling Haaland con el Manchester City
Real Madrid

El padre de Haaland desmiente a Riquelme y el City amenaza con acciones legales: "Es falso"

Enrique Riquelme posando con una camiseta del Real Madrid de Haaland
Real Madrid

Enrique Riquelme promete el fichaje de Haaland si es elegido presidente del Real Madrid

El candidato a la presidencia del Real Madrid desveló su fichaje estrella en El Hormiguero con Pablo Motos, pero el padre y la agente de Haaland desmienten que hayan firmado con Riquelme.

Mourinho ficha por el Real Madrid
Real Madrid

Florentino Pérez anuncia los fichajes de Mourinho y Konaté si es reelegido presidente del Real Madrid

El actual presidente del Real Madrid anuncia el regreso del técnico luso coincidiendo con la entrevista de su rival en 'El Hormiguero', donde ha anunciado el fichaje de Erling Haaland.

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Florentino Pérez se compromete ante notario a que el Real Madrid "sea siempre de sus socios"

Fotografía de la camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958

A subasta la camiseta que llevó Pelé en la final del Mundial de 1958

Imagen de archivo de un campo de fútbol.

Un club de fútbol base de Valencia investiga si se contrató una stripper en una fiesta con menores

Publicidad