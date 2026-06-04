Enrique Riquelme, sobre el desmentido del padre de Haaland y su agente: "Es normal, tienen que proteger al jugador"

Las elecciones del Real Madrid se ha puesto al rojo vivo, después de que anoche Enrique Riquelme soltará el bombazo de Erling Haaland en El Hormiguero de Antena 3. El candidato a la presidencia del club blanco aseguró que si es elegido por los socios, tanto el delantero noruego como Rodri Hernández, ambos jugadores del Manchester City, jugarán la próximo temporada en el Santiago Bernabéu. Y para dar más veracidad a su anuncio, el empresario alicantino se comprometió ante notario a pagar la cuota anual de los 100.000 socios del Real Madrid si finalmente ni Haaland ni Rodri Hernández fichan por el Real Madrid.

Tras el anuncio en el prime time televisivo en España, llegó el desmentido del padre del jugador y de su agente Alfie Haaland, y su agente, Rafaela Pimienta; mientras que el City negaba que fuera verdad y se reservaba el derecho de demandar a Enrique Riquelme. Pero estas circunstancias no parecen preocupar al candidato a la presidencia del club blanco, quien ve como algo "normal" ese desmentido como una forma de proteger a Erling Haaland.

"Es normal. Son unas elecciones elecciones, somos dos candidatos (el otro es Florentino Pérez). Nadie asegura que gane el otro. Y tienen que proteger al jugador. Acuérdate con lo de Figo", explicó Enrique Riquelme en una entrevista en Televisión Española.

Además, el empresario alicantino reiteró su compromiso de asumir con su patrimonio personal la cuota anual de los 100.000 socios del Real Madrid si finalmente ni Haaland ni Rodri Hernández fichan por el club en caso de ganar las elecciones.

"No me he sentado con Jürgen Klopp, pero tampoco lo diría"

Preguntado por el posible entrenador de su proyecto deportivo, Riquelme se refirió a la opción del alemán Jürgen Klopp.

"No me he sentado con Jürgen Klopp, pero tampoco lo diría. En este caso, personalmente no me he reunido con él ni con ningún otro entrenador. Queremos un técnico al que se respete, que sepa lo que hace y con experiencia compitiendo en grandes ligas y en la Champions", concluyó Enrique Riquelme.

Las elecciónes al Real Madrid, las primeras que se celebran desde 2006, están fijadas para el domingo 7 de junio y hay dos candidatos (Florentino Pérez y Enrique Riquelme) que concurren a los comicios del club blanco.