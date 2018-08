Astronautas de la NASA protagonizan el primer 'partido' de tenis en el espacio

Astronautas de la NASA han protagonizado una suerte de partido de tenis en el espacio con motivo de los actos del 50 aniversario del US Open.

El astronauta estadounidense Andrew Feustel jugó este primer partido de tenis en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional junto a sus tres compañeros, tras recibir consejos por vídeo llamada del tenista argentino Juan Manuel del Potro.

Con raquetas pequeñas y bolas de espuma

Esta suerte de partido, realizado con raquetas pequeñas y bolas de espuma en un espacio reducido de la nave, se pudo ver en una transmisión proyectada en el icónico 'Unisphere' del Corona Park, una pantalla en forme de gran bola del mundo fuera del estadio Arthur Ashe de Flusing Meadows.

Tal como dijo el director ejecutivo del US Open, Gordon Smith, la idea era mostrar cómo el tenis puede desafiar los límites de la gravedad e "inspirar a la próxima generación de jugadores de tenis para alcanzar la grandeza".

"Esta noche va de misiones. Se trata de la misión de promover y desarrollar el crecimiento de tenis. Nos gusta decir que estamos a punto de hacer crecer el tenis pero esta noche estamos a punto de otro tipo de misión, una misión espacial. La primera misión de tenis en el espacio ", dijo Gordon Smith.

Horas antes, el astronauta Feustel, parte de la Expedición 56 a más de 254 millas sobre la Tierra, recibió consejos de última hora de Juan Martín del Potro en una vídeo llamada en directo de 20 minutos dentro del Estadio Arthur Ashe.

Feustel explicó los desafíos de jugar en el espacio y prometió a Del Potro que trataría de tomar una foto de la ciudad natal de Del Potro en Tandil, Argentina. El ex campeón del US Open compartió la importancia de mantenerse en forma y saludable y llamó al US Open su torneo "favorito".