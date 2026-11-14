Así ha sido el reencuentro de Alcaraz y Ferrero en las ATP Finals un año después

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se han reencontrado por primera vez este sábado desde que rompieran su relación profesional el 17 de diciembre de 2025 en la que fue una de las noticias que más impactó en el mundo del tenis.

Jugador y entrenador han coincidido en una pista de entrenamiento este sábado en la víspera del comienzo de las ATP Finals que disputarán, entre otros, Carlos Alcaraz y Ben Shelton, nuevo pupilo de Ferrero.

¿Un saludo frío?

El reencuentro era de los momentos más esperados por los aficionados en la previa del torneo. Al verse, ambos han chocado las manos y se han abrazado antes de mantener una corta conversación en la red. Un momento que, para algunos usuarios, ha parecido algo "frío" teniendo en cuenta la importancia que ha tenido cada uno en la carrera del otro, tanto Carlos en la trayectoria de entrenador de Ferrero, como la de 'Juanki' en la meteórica carrera del murciano en el circuito ATP, quien tiene todo que agradecer al ex número 1 del mundo. No coincidían desde el 18 de noviembre de 2025 en Bolonia.

Ferrero: "No ha habido contacto con Alcaraz desde que rompimos"

El momento apenas duró unos segundos, pero seguro que dará mucho que hablar en las próximas horas. La relación de ambos, lógicamente, ha cambiado drásticamente desde que se rompiera el lazo profesional, especialmente en un Ferrero que concedió muchas entrevistas tras lo sucedido y que ha llegado a declarar que "apenas ha habido contacto desde entonces": "Creo que ha coincidido con el tiempo que necesitábamos los dos para estar un poquito con distancia... Pero bueno, de momento contacto no ha habido. Lo habrá, si se puede. Sin duda", dijo el técnico valenciano.

Alcaraz: "Tengo ganas de darle un buen abrazo"

Alcaraz, por su parte, reconoció este pasado viernes que tenía ganas de volver a abrazar a su exentrenador: "No voy a mentir, será un poco extraño. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y poder hablar. Como dije en la rueda de prensa cuando me preguntaron por él, creo que va a hacer un gran trabajo con Ben y que contribuirá a que consiga grandes cosas. Estoy realmente emocionado y deseando verle sentado en el banquillo, entrenándole y comprobando cómo puede ayudarle a mejorar como jugador gracias a sus consejos. Tengo muchas ganas de que esté por aquí, de volver a compartir la pista con él y, sobre todo, de darle un buen abrazo".