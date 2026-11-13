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Matías Dituro sufre un asalto violento a su domicilio: "Fueron unos minutos de auténtico terror"

El portero del Elche ha contado el asalto del que fue víctima y como una llamada de su mujer evitó que entrara en la casa con sus hijos.

Matías Dituro en una imagen de archivo y su publicación en su IG

Matías Dituro en una imagen de archivo y su publicación en su IG EFE | IG: Matias Dituro

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Matías Dituro, portero del Elche CF, ha denunciado en sus redes sociales el asalto violento perpetrado en su domicilio y como una llamada de su mujer evitó que entrara en la casa con sus hijos en el momento del robo.

"Quiero compartir con todos lo que vivimos anoche, no solo por desahogo, sino también para alertar a nuestros vecinos. Ayer, sobre las 20:45, tres personas encapuchadas y con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien", comienza explicando el futbolista argentino nacionalizado chileno en una storie de su Instagram.

Dituro continúa con el relato de lo ocurrido y admite que "fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos"

"A las 20:49 llegué a casa con mis dos hijos, de 6 y 8 años, sin saber que los delincuentes seguían dentro. En ese preciso momento recibí la llamada de mi mujer avisándome de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese aviso y a la rápida actuación de un vecino, que escuchó los ruidos y comprobó en sus cámaras que estaban entrando en nuestra casa, no llegamos a entrar. Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", explica Matías Dituro.

"Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante"

"Los ladrones huyeron poco después, dejando nuestra casa completamente destrozada y llevándose parte de nuestras pertenencias. Lo material se puede recuperar; la tranquilidad y la sensación de seguridad en nuestro hogar no será tan fácil", apunta el guardameta de 39 años.

Por último, Matías Dituro da las gracias a uno de sus vecinos "por su rápida reacción", confiando en que la policía pueda identificar a los responsables del robo en su domicilio.

"Quiero agradecer de corazón a nuestro vecino por su rápida reacción y a todas las personas que nos están mostrando su apoyo. Gracias a esa llamada, hoy podemos decir que estamos todos bien. Confío en que las autoridades puedan identificar a los responsables y que respondan por el daño que han causado. Gracias a todos por su apoyo. Nuestra familia está bien, y eso es, sin duda, lo más importante", concluye Matías Dituro.

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