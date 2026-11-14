Feijóo promete una vicepresidencia para gestionar la vivienda y construir un millón de casas

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, si llega a La Moncloa tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, la política de vivienda dependerá directamente de una vicepresidencia, al considerar que se trata de "el mayor problema de España". El dirigente popular ha asegurado que su objetivo será construir un millón de viviendas y ha restado importancia a la ubicación que finalmente tenga el departamento dentro de su Ejecutivo.

El anuncio llega después de que Feijóo adelantara este viernes, durante una entrevista con el youtuber Jordi Wild, que su Gobierno no tendría un Ministerio de Vivienda, dentro de su intención de reducir el número de carteras. Este sábado, en un mitin celebrado en Santiago de Compostela, ha concretado que la gestión de esta materia tendrá rango de vicepresidencia.

De Galicia a La Moncloa

Feijóo ha protagonizado un acto ante unas 8.000 personas, según las cifras del PP, en el pabellón multiusos Fontes do Sar, en el segundo día de campaña electoral. El candidato ha regresado así a Galicia, la comunidad que presidió durante trece años y desde la que inició su trayectoria política nacional.

En ese mismo recinto se celebró en 2022 el Congreso Nacional del PP en el que asumió el liderazgo de la formación. Feijóo ha recordado entonces que no acudió para anunciar su candidatura, sino para pedir permiso a los gallegos como muestra de respeto. Ahora, ha explicado, su objetivo es diferente: "No vengo a pedir permiso, vengo a pedir apoyo y a pedir votos".

El líder popular ha recurrido a una metáfora de carretera para describir su camino hacia la Presidencia del Gobierno. Desde Montepío, la residencia oficial de la Xunta, hasta el Palacio de La Moncloa hay "600 kilómetros y 15 días", ha señalado, antes de añadir que lo favorable es que "en la misma carretera no hay que desviarse". "Ayudadme a culminar este viaje y no os fallaré", ha pedido a los asistentes.

A su llegada al pabellón, Feijóo ha estado acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y ha asegurado ante los medios que va a ganar porque juega "en casa" y en casa "no se puede perder". Entre los asistentes al mitin también se encontraban el secretario general del PP, Miguel Tellado; el exministro José Manuel Romay Beccaría, considerado uno de sus mentores políticos, y la exministra Ana Pastor.

Promete una auditoría y descarta los indultos a corruptos

Durante su intervención, Feijóo ha prometido que, si alcanza la Presidencia, su Gobierno estará marcado por la limpieza y que "no volverá a haber corrupción". Para ello, ha anunciado que el primer Consejo de Ministros comenzará con una auditoría de "todo lo que han tocado y saqueado", en referencia a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También ha asegurado que no habrá "impunidad" ni "indultos para corruptos" y que quienes hayan robado "lo pagarán todo".

El candidato popular ha aprovechado además para cargar contra el Gobierno socialista, al que ha acusado de permitir comportamientos machistas en sus despachos. En concreto, ha afirmado que se ha pagado "con dinero público mujeres que trataban como mercancía".

Feijóo reivindica su gestión en Galicia

El dirigente del PP ha situado la experiencia acumulada durante sus años al frente de la Xunta como uno de sus principales argumentos electorales. En su intervención, ha defendido que España necesita rigor y capacidad de gestión, cualidades que considera que puede aportar.

"España necesita experiencia, la tengo y se llama Galicia", ha afirmado. Feijóo ha insistido en que es un gestor y que esa es la labor que sabe desempeñar, quiere desarrollar y, a su juicio, necesita el país.

"No tengáis ninguna duda. Lo demás son bailes, mentiras y mordidas", ha concluido.

Al inicio del mitin, también ha defendido un sistema de financiación autonómica que considere justo para todos los territorios. Ha asegurado que su compromiso es con Galicia y con España y que no busca "privilegios para Galicia", sino garantizar la igualdad entre todos los españoles.

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