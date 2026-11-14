Sánchez reta a Feijóo a reconocer la victoria del PSOE en las elecciones del 29N

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha retado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a reconocer el resultado de las elecciones del próximo 29 de noviembre y aceptar una eventual victoria del PSOE. "El PSOE va a ganar", ha asegurado durante un mitin celebrado en Palma de Mallorca, donde también se ha comprometido a blindar el sistema público de pensiones en la Constitución si consigue una mayoría suficiente.

Sánchez ha recurrido a una comparación académica para lanzar un mensaje al dirigente popular. "Espero que, aunque tenga suspensos en inglés, en química y en economía, al menos apruebe en educación para la ciudadanía", ha afirmado, antes de pedirle que acepte los resultados electorales.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que los socialistas seguirán gobernando después de los comicios y ha criticado el tono de los discursos de PP y Vox, a los que ha reprochado recurrir a los insultos y plantear propuestas sobre asuntos que generan preocupación entre los ciudadanos.

La defensa del sistema público de pensiones

Uno de los asuntos centrales de su intervención ha sido el futuro de las pensiones. Sánchez ha acusado a Feijóo y al presidente de Vox, Santiago Abascal, de generar inquietud sobre esta cuestión y ha defendido que el sistema público goza de una "extraordinaria salud".

Además, ha anunciado su compromiso de blindar las pensiones en la Constitución si el PSOE obtiene una mayoría suficiente en las elecciones del 29N.

El candidato socialista también ha planteado que los comicios determinarán quién ocupará la Vicepresidencia del Gobierno. En este sentido, ha contrapuesto a Abascal con el actual vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "Ellos tienen a Abascal y mi vicepresidente es Carlos Cuerpo, que sabe idiomas y sabe aún más de economía", ha defendido.

Sobre el líder de Vox, Sánchez ha afirmado que "no representa a la España que madruga", sino "a un ultra que se arruga".

Ataques a la ultraderecha europea

El presidente del Gobierno también ha hecho referencia al acto celebrado este viernes por Abascal en la plaza de Colón de Madrid, donde recibió el respaldo de varios dirigentes internacionales de ultraderecha.

Sánchez ha ironizado sobre el apoyo de "lo más granado" de este espacio político, en alusión al primer ministro húngaro, Viktor Orbán; la dirigente francesa Marine Le Pen; y los representantes italianos Giorgia Meloni y Matteo Salvini. "Es decir, de toda la extrema derecha antieuropeísta", ha resumido.

Frente a ese respaldo internacional, ha reclamado el voto de "todos aquellos que de verdad sienten Europa, de los que quieren más Europa y no menos".

Asimismo, ha vuelto a defender el papel de los sindicatos frente a las críticas de PP y Vox y ha contrapuesto el proyecto socialista al de sus adversarios políticos, de quienes ha asegurado que "no ofrecen nada salvo recortes y motosierra".

Un mitin ante cerca de 5.000 personas

El acto se ha celebrado en el recinto La Cubierta de Son Fusteret, en Palma, ante cerca de 5.000 asistentes. Sánchez ha accedido al espacio al ritmo de 'Mon Cheri Go Home', de Maria Jaume y FADES, mientras saludaba a los militantes, se fotografiaba con ellos y repartía besos y abrazos.

El encuentro ha arrancado con una interpretación de 'Al vent', de Raimon. El candidato socialista ha vuelto a lucir la camiseta roja que está utilizando en sus mítines, esta vez con el lema del PSOE en catalán, 'La força de la gent'. También ha levantado un cartel con un dibujo suyo y el mensaje 'La Piter lo peta'.

En el acto ha participado igualmente la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien Sánchez ha agradecido su trabajo al frente de la Cámara, destacando su labor para "mantener la calma y defender la buena educación" frente a "tanto ataque injustificado de la derecha y la ultraderecha".