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El ejercicio físico, el mejor antídoto para combatir el estrés

Los profesionales aseguran que el ejercicio ayuda a mejorar nuestras conexiones neuronales y también nos relaja.

Fotografía de guantes de boxeo

El ejercicio físico, el mejor antídoto para combatir el estrés | pixabay.com/

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Marta Sasot
Marta Sasot
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Hoy en día, el ritmo de vida que llevamos hace que, en ocasiones, aumenten de forma muy considerable los niveles de cortisol y, por tanto, que nuestro estrés esté por las nubes.

Nos colamos en una clase de fit boxing. Aquí comprobamos que los alumnos no sólo golpean el saco, también practican ejercicios de fuerza y cardio. “La mayoría de los clientes que tenemos nos cuentan que vienen a liberar estrés, y eso les ayuda porque mientras están realizando la clase, están poniendo el foco y la mente en lo que están haciendo, es decir, en el presente. Además, se lo toman como un momento para ellos”, cuenta Lu Hetman, mánager de Brooklyn Fitboxing en Barcelona.

A unos les viene bien el boxeo, a otros correr o nadar... Sea como sea, los profesionales aseguran que hacer ejercicio tiene múltiples beneficios para la salud. Uno de ellos es precisamente combatir el estrés.

Según los médicos, cuando practicamos deporte y nos movemos, hay una activación general de nuestro cuerpo, tanto a nivel cardíaco como respiratorio y muscular, aumentando el flujo sanguíneo.

Estrés físico y mental

“Cuando hacemos ejercicio segregamos una proteína que se llama BDNF que nos ayuda a mejorar la memoria y las conexiones neuronales. Por lo tanto, a nivel mental nos ayuda a mejorar ese estrés“, asegura Eva Ferrer, jefa de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Sant Joan de Déu y Hospital Clínic de Barcelona.

Pero la doctora va más allá. Explica que no sólo podemos sufrir estrés mental, también existe el estrés físico: “Eso hace que tengamos una tensión muscular, nos notamos más cargados y hacer ejercicio ayuda a relajarnos porque esa energía la vamos a dedicar a otras cosas que será el foco de la acción y del movimiento”.

Segregamos unas endorfinas que son una serie de sustancias que se les llama la hormona de la felicidad, que nos ayudan a relajarnos y a sentirnos mejor”.

Los profesionales inciden en la importancia de elegir una actividad que motive. Y lo que para unos puede ser una vía de liberar estrés, para otros no. “Lo primero es saber qué es lo que te gusta porque si vas a hacer algo que no te gusta, vas a fracasar" asegura la doctora Ferrer.

Sobre todo, insisten: hay que ponerse metas cercanas y asumibles.

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