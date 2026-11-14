Microsoft recupera sus servicios tras una caída mundial que dejó sin Outlook y Teams a millones de usuarios

Microsoft ha restablecido el funcionamiento de sus principales servicios digitales después de sufrir una interrupción a escala mundial que afectó a usuarios de más de 70 países y provocó problemas en herramientas tan utilizadas como Outlook, Teams y Copilot.

La compañía ha confirmado que todas sus aplicaciones vuelven a estar operativas y que también ha procesado los correos electrónicos que quedaron acumulados durante la incidencia. "Todos los productos están operativos", ha asegurado en un comunicado recogido por Bloomberg, en el que ha dado por solucionado el problema.

La interrupción afectó tanto a empresas como a organismos públicos y usuarios particulares. Más de 1.000 ingenieros y empleados participaron en las tareas para recuperar los servicios, coordinadas por los responsables de las plataformas en la nube y del paquete Microsoft 365.

Un fallo en la infraestructura de red

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen de la incidencia estuvo en una actualización de la capacidad de red. Los problemas se habrían concentrado en Exchange, cuya actividad consumía rápidamente los recursos disponibles en los servidores hasta provocar que dejaran de responder.

Entre las posibles causas que examinó la compañía figuraba una configuración incorrecta de la red Azure. No obstante, Microsoft ha descartado que el fallo estuviera relacionado con un ciberataque o con el uso de inteligencia artificial.

Los primeros avisos se registraron alrededor de las 13:00 horas del jueves en la costa este de Estados Unidos. A partir de ese momento, las notificaciones comenzaron a multiplicarse en Downdetector, una plataforma que monitoriza el funcionamiento de servicios digitales y que llegó a contabilizar cientos de miles de reclamaciones.

Un contratiempo para millones de usuarios

El incidente supone un revés para Microsoft, cuyo paquete Microsoft 365 cuenta con más de 450 millones de usuarios empresariales. Sin embargo, el impacto apenas se trasladó a los mercados y las acciones de la compañía registraron escasas variaciones.

Los analistas consultados por Bloomberg consideran que la interrupción difícilmente alterará a corto plazo la posición competitiva de Microsoft, debido al coste y la complejidad que supondría para sus clientes sustituir sus herramientas. Aun así, advierten de que el episodio podría impulsar el interés por otras alternativas, como Google Workspace y las nuevas soluciones de productividad de Anthropic.

Tras recuperar la normalidad, la compañía ha lamentado las consecuencias de la caída y se ha comprometido a analizar lo sucedido para evitar que vuelva a repetirse.

"Sabemos que nuestros clientes dependen de nuestros servicios para realizar tareas importantes cada día y lamentamos el impacto que estas interrupciones han tenido en quienes confían en nosotros", ha señalado Charles Lamanna, responsable de Microsoft 365.