Un muerto y cuatro camiones implicados en tres accidentes que cortan la AP-7 en Tarragona y Barcelona

Tres accidentes de tráfico en los que se han visto implicados cuatro camiones y una furgoneta han obligado este sábado a cortar la circulación en varios tramos de la autopista AP-7 en sentido Barcelona. Los siniestros, registrados en las provincias de Tarragona y Barcelona, se han saldado con una persona fallecida.

El primero de los accidentes ha tenido lugar en el kilómetro 273,1, a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona), cuando un camión que transportaba lechugas ha volcado. Poco después, en el kilómetro 274, se ha producido una colisión por alcance entre dos camiones en la que ha muerto una persona, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

Como consecuencia de estos dos siniestros, la autopista permanece cortada en sentido Barcelona a su paso por Mont-roig del Camp. Para facilitar la circulación, Trànsit ha habilitado desvíos por la salida 281, entre Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant, desde donde los conductores pueden volver a incorporarse a la AP-7.

Restricciones también en Barcelona

La circulación también se ha visto afectada en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), donde otro accidente entre un camión y una furgoneta ha obligado a restringir el tráfico en sentido norte. En este tramo únicamente se puede circular por un carril.

Para evitar la zona del siniestro, el SCT ha establecido itinerarios alternativos por la carretera C-32 y la N-340.

Al menos diez horas para reabrir la AP-7

La incidencia en Mont-roig del Camp podría prolongarse durante buena parte de la jornada. El director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel, ha avanzado en declaraciones a RAC1 que la autopista no podrá recuperar la circulación en este punto, como mínimo, hasta dentro de unas diez horas.