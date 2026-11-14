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AGRESIÓN SEXUAL

En prisión un hombre por agarrar a una mujer e intentar manosearla en plena calle en Manacor

El detenido abordó a la víctima en el centro de la localidad, le ofreció dinero por mantener relaciones sexuales y, tras su negativa, la agarró e intentó tocar sus partes íntimas.

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en Manacor.

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en Manacor. Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido en Manacor (Mallorca) como presunto autor de una agresión sexual y un robo con violencia a una mujer a la que abordó en plena calle cuando caminaba por el centro de la localidad.

Los hechos se produjeron a principios de noviembre. Según ha informado la Policía Nacional, el individuo se acercó a la víctima con la excusa de pedirle fuego. Cuando ella le respondió que no fumaba, el hombre le ofreció dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la mujer, el sospechoso insistió en su propuesta. Asustada, la víctima trató de alejarse del lugar, pero el hombre consiguió alcanzarla y la agarró con fuerza del brazo para impedir que escapara. A continuación, intentó tocarle las partes íntimas, provocándole lesiones leves en la muñeca, la espinilla y la parte superior del pecho.

La mujer comenzó entonces a gritar para pedir ayuda. Al escuchar sus llamadas de auxilio, el agresor la soltó y emprendió la huida, aunque antes aprovechó para introducir la mano en el bolsillo de la víctima y sustraer el dinero que llevaba.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Después de conseguir escapar, la mujer acudió a las dependencias policiales para denunciar lo ocurrido. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Manacor se hizo cargo de las diligencias para identificar al presunto responsable y esclarecer las circunstancias de la agresión.

Los agentes llevaron a cabo diferentes pesquisas y gestiones que permitieron averiguar la identidad del sospechoso. Sin embargo, pese a los intentos de localizarlo, no consiguieron dar con su paradero, por lo que activaron una orden de búsqueda y captura.

Finalmente, el hombre fue detenido el pasado miércoles durante un dispositivo policial desplegado en Manacor. Se le considera presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia.

Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de Manacor que se hizo cargo del caso decretó su ingreso en prisión.

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