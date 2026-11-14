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La lluvia se extiende por casi toda España con avisos amarillos en tres provincias

Ávila, Salamanca y Cáceres estarán bajo aviso por precipitaciones este sábado, en una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias persistentes en el oeste del Sistema Central y posibles tormentas en Cataluña y Andalucía.

Imagen de archivo de lluvia

Imagen de archivo de lluvia Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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La inestabilidad continuará este sábado en buena parte de España, con precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias serán menos probables y dispersas en el entorno del Ebro y en gran parte del litoral mediterráneo, mientras que el extremo sureste y Baleares quedarán al margen. Ávila, Salamanca y Cáceres tendrán avisos amarillos por precipitaciones.

Los cielos permanecerán nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, aunque se esperan intervalos de nubes en las regiones mediterráneas, el Cantábrico oriental y el interior del nordeste. A lo largo de la tarde tenderán a abrirse claros.

Las lluvias más intensas, en el oeste del Sistema Central

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el oeste del Sistema Central, donde podrán ser persistentes, y en menor medida en las vertientes sur de otros sistemas montañosos. También podrían producirse chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas en puntos del litoral sur de Cataluña y de Andalucía occidental.

En las zonas de montaña, la nieve aparecerá a partir de los 2.200-2.400 metros de altitud. En Canarias, por su parte, predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales.

Las primeras horas del día también estarán marcadas por brumas y bancos de niebla en áreas montañosas y en el interior de Galicia, donde podrán persistir localmente.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas apenas experimentarán cambios, aunque subirán en el Cantábrico y el alto Ebro y bajarán en el Pirineo y los litorales del Mediterráneo norte. Las mínimas descenderán ligeramente de forma generalizada y se esperan heladas débiles en las zonas más elevadas de los Pirineos.

El viento soplará de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares. Será moderado en las islas, los litorales y ambas mesetas, mientras que en el resto predominará el viento flojo. Podrán registrarse rachas fuertes en las costas del sureste peninsular y, al final del día, en el litoral gallego. En Canarias predominará el viento del norte, de flojo a moderado.

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