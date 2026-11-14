Encuentran muerto en Madrid al abogado que defendió a 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia chavista

Nielson de Souza Vilela, abogado que defendió a Hugo Armando Carvajal Barrios, o más conocido como 'el Pollo Carvajal', ha sido encontrado muerto en su casa de Madrid.

El cuerpo sin vida del letrado de 40 años apareció este pasado jueves en el trastero del edificio en el que vívia, situado en la Gran Vía de Madrid y pese a que todavía no se han hecho públicas las posibles causas de la muerte, fuentes policiales indican que podría haberse suicidado.

El abogado representó al que fuera antiguo responsable de los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, quien enfrenta una condena en Estados Unidos al declararse culpable de cuatro delitos.

El popularmente conocido como 'El Pollo Carvajal' es el exjefe de la Inteligencia chavista que ahora mismo colabora con Estados Unidos para rebajar su condena, un vínculo que se ha 'reforzado' tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año. La colaboración de Hugo Armando con el país norteamericano es crucial ya que este proporciona información sobre las redes internacionales del chavismo y sus conexiones políticas y financieras en España, las cuales también involucran a funcionarios españoles.