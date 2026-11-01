Juan Carlos Ferrero entrenará a Ben Shelton en 2027: "¡Muy emocionado por lo que viene!"

Es una de las noticias del año en el mundo del tenis. Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, entrenará a Ben Shelton a partir de 2027 tal y como han confirmado tanto el jugador norteamericano como el extenista valenciano en sus redes sociales.

"Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios"

"¡Muy emocionado de confirmar que volveré al ATP Tour en 2027 junto a Ben Shelton y su equipo actual! ¡Emocionado por lo que viene! ¡Vamos! Encantado de anunciar que volveré al circuito ATP en 2027 de la mano de Ben Shelton. Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y trabajar junto a todos para alcanzar ambiciosos objetivos.", ha escrito Ferrero en Instagram.

Hace semanas que Ferrero ya anunció que volvería al circuito ATP en 2027, pero todavía no había confirmado de la mano de quién. No obstante, todo apunta a que quería anunciarlo el lunes 9 de noviembre, pero el hecho de que 'The Times' lo adelantara hoy domingo ha obligado al entrenador a adelantar la confirmación.

"¡Una incorporación enorme a mi equipo!"

Hasta el propio Shelton comentó el fichaje en redes sociales: "¡Una incorporación enorme a mi equipo para esta próxima temporada! Estoy deseando empezar y ponerse manos a la obra durante esta pretemporada... ¡Vamos a por ello!", dijo el norteamericano, quien precisamente eliminó a Carlos Alcaraz, expupilo de Ferrero, en cuartos de final del US Open 2026, donde terminaría cediendo en la final ante Zverev. Shelton es número 4 del mundo y disputará las ATP Finals, donde coincidirá junto a Carlos.

El mismo día en el que Alcara ha conquistado Viena...

La filtración precisamente llega el mismo día en el que Alcaraz ha conquistado en Viena el 28º título ATP de su carrera. Ferrero compartirá equipo junto a Bryce Shelton, padre de Ben, y ambos coincidirán en las próximas ATP Finals de noviembre, a la que 'Juanki' está invitado en la cena de números 1.

Alcaraz: "Le ayudará a elevar todavía más su nivel"

El propio Alcaraz pudo comentar la noticia tras salir campeón en Viena: "Pero es cierto que creo que sería una gran incorporación al equipo de Ben Shelton. Estoy convencido de que Juanqui lo va a hacer muy bien y de que le ayudará mucho a elevar todavía más su nivel. Así que estaré pendiente de él".