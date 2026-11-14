Nvidia, infidelidad y perdidas millonarias

Nvidia es la empresa líder mundial en inteligencia artificial, un gigante tecnológico por el que a través de su ex presidente, el ingeniero eléctrico Jensen Huang, podría haber estado sufriendo una grave brecha de seguridad en los últimos años.

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang es una periodista que tras trabajar en la televisión estatal china, paso a ser alta ejecutiva dirigiendo una importante empresa. En un contacto casual conoció el CEO de Nvidia y poco a poco comenzaron una relación amorosa en secreto. Tras las investigaciones del servicio secreto de los Estados unidos, vieron actividades sospechosas de Alice y concluyeron que se podía tratar de una agente secreta chica que se habría acercado al ejecutivo de Nvidia para llevar a China información vetada por Wasington.

Dimisión y una lluvia de explicaciones

Por el momento, Jensen Huang ha dejado su cargo como Dirigente de Nvidia, pero las sospechas de espionaje dentro de la empresa han creado una situación delicada entre Estados Unidas y China. Desde el gigante asiático acusan a los americanos de utilizar esto como excusa para justificar el veto a la información tecnológica de la empresa. También a ocasionado muchos problemas dentro del propio país. El FBI ha abierto una investigación para esclarecer si se ha filtrado información sensible "El FBI está investigando el caso por varios motivos y yo estoy de acuerdo en que así se haga" aseguraba Donald Trump. Lo sucedido va a obligar a Jensen Hoang a dar explicaciones en el congreso Estado Unidense. Además, al día siguiente de conocerse lo sucedido, Nvidia sufrió casi doscientos mil millones de perdida en bolsa.

Un método tan antiguo como eficaz

"En lugar de pensar con la cabeza, a veces piensan con otro órgano del cuerpo" así de contundente se mostraba Fernando Rueda, experto en servicios secretos, señalando donde ha estado el problema de esta posible brecha en la seguridad de una importante empresa como Nvidia. "Colocar a alguien cerca del objetivo para ganarse su confianza de la manera que sea necesaria es algo que no se puede controlar con ninguna tecnología".

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