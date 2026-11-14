Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Tecnología

Nvidia, infidelidad y perdidas millonarias

En plena era de la inteligencia artificial, con toda la tecnología como drones, satélites y herramientas de seguimiento, el factor humano sigue suponiendo una brecha en la seguridad de los países

Antena 3 Noticias

Nvidia, infidelidad y perdidas millonarias | Antena 3 Noticias

Publicidad

Fran Paino
Publicado:

Nvidia es la empresa líder mundial en inteligencia artificial, un gigante tecnológico por el que a través de su ex presidente, el ingeniero eléctrico Jensen Huang, podría haber estado sufriendo una grave brecha de seguridad en los últimos años.

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang es una periodista que tras trabajar en la televisión estatal china, paso a ser alta ejecutiva dirigiendo una importante empresa. En un contacto casual conoció el CEO de Nvidia y poco a poco comenzaron una relación amorosa en secreto. Tras las investigaciones del servicio secreto de los Estados unidos, vieron actividades sospechosas de Alice y concluyeron que se podía tratar de una agente secreta chica que se habría acercado al ejecutivo de Nvidia para llevar a China información vetada por Wasington.

Dimisión y una lluvia de explicaciones

Por el momento, Jensen Huang ha dejado su cargo como Dirigente de Nvidia, pero las sospechas de espionaje dentro de la empresa han creado una situación delicada entre Estados Unidas y China. Desde el gigante asiático acusan a los americanos de utilizar esto como excusa para justificar el veto a la información tecnológica de la empresa. También a ocasionado muchos problemas dentro del propio país. El FBI ha abierto una investigación para esclarecer si se ha filtrado información sensible "El FBI está investigando el caso por varios motivos y yo estoy de acuerdo en que así se haga" aseguraba Donald Trump. Lo sucedido va a obligar a Jensen Hoang a dar explicaciones en el congreso Estado Unidense. Además, al día siguiente de conocerse lo sucedido, Nvidia sufrió casi doscientos mil millones de perdida en bolsa.

Un método tan antiguo como eficaz

"En lugar de pensar con la cabeza, a veces piensan con otro órgano del cuerpo" así de contundente se mostraba Fernando Rueda, experto en servicios secretos, señalando donde ha estado el problema de esta posible brecha en la seguridad de una importante empresa como Nvidia. "Colocar a alguien cerca del objetivo para ganarse su confianza de la manera que sea necesaria es algo que no se puede controlar con ninguna tecnología".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La UCO detecta descuadres contables en las donaciones al PSOE

La UCO investiga las donaciones al PSOE

Publicidad

España

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo

Última hora de las elecciones generales en directo: la vivienda y la sanidad marcan el segundo día de campaña del 29N

Ada Colau en campaña electoral

Colau acusa a la derecha de ser "cruel con los vulnerables, pero cobarde para dar la cara"

Abascal en un acto electoral en Almería

Abascal carga contra las encuestas y la "mafia de Sánchez": "Nos lo jugamos todo, es ahora o nunca"

Antena 3 Noticias
Tecnología

Nvidia, infidelidad y perdidas millonarias

Feijóo resume ocho años de Gobierno "en un ministerio, el de Transportes": "De Ábalos a Puente y siempre Sánchez"
ELECCIONES GENERALES

Feijóo promete una vicepresidencia para gestionar la vivienda y construir un millón de casas

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña, a 14 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España)
ELECCIONES GENERALES

Sánchez reta a Feijóo a reconocer la victoria del PSOE en las elecciones del 29N

El presidente del Gobierno asegura que los socialistas seguirán gobernando tras los comicios y reprocha al PP y Vox sus mensajes sobre cuestiones como las pensiones.

Recursos de elecciones generales
Elecciones 29N

¿Qué son las Cortes Generales y por cuánto tiempo se eligen?

Los ciudadanos elegirán en las elecciones generales a los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado.

Detalle de un lector del DNI electrónico

Elecciones generales 2026: ¿Se podrá votar el 29-N con el DNI digital?

Feijóo y Sánchez, en actos de campaña

La investigación de la UCO y la búsqueda del voto joven marcan el inicio de la campaña electoral

Imagen de Cristian Corvillo

Moncloa niega que Sánchez se reuniese con Cristian Corvillo en 2023

Publicidad