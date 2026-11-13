Jesús Owono, sancionado con 12 partidos tras su acción ante Jesús de Miguel

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con doce partidos a Jesús Owono, portero del Andorra, por su expulsión en el encuentro que su equipo jugó el pasado 2 de noviembre en Tenerife y en el que fue amonestado con roja directa tras una dura entrada al delantero local Jesús de Miguel, que falleció al día siguiente.

El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".

"En atención a la naturaleza de la conducta descrita y a las circunstancias concurrentes, este Comité considera que los hechos son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión", informa el Comité de Disciplina de la RFEF.

De esta forma, el Comité de Disciplina de la RFEF comunica su decisión de "sancionar a D. Jesús Lázaro Ferrer Owono, jugador del FC Andorra, con suspensión de doce (12) partidos, como responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, con imposición de las correspondientes multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo Código".

En su escrito de sanciones, el Comité de Disciplina de la RFEF recuerda que "la valoración de la conducta objeto del presente expediente debe partir de los referidos hechos expresamente consignados en el acta arbitral, en la que se hace constar que el jugador fue expulsado por 'impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa'".

"La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa. A ello se añade que el jugador afectado tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y posteriormente retirado en camilla, circunstancias igualmente reflejadas en el acta arbitral. Es público y notorio el trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda", explica el Comité de Disciplina de la RFEF.

El Comité de Disciplina de la RRFEF también sancionan a los jugadores del Andorra Efe Akman con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas y otro a Lautaro de León por doble amonestación en el trascurso del partido.

Resolución de sanciones del CD Tenerife - FC Andorra