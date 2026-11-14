Última hora de las elecciones generales en directo: Los candidatos intensifican sus actos y propuestas en el segundo día de campaña

Los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre afrontan este sábado el segundo día de campaña electoral con mítines y encuentros repartidos por distintos puntos del país. Pedro Sánchez estará en Palma, Alberto Núñez Feijóo viajará a Santiago de Compostela y Santiago Abascal celebrará dos actos, en Almería y Murcia. Por su parte, Ada Colau participará en un mitin en Sevilla.

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se desplaza a Palma después de iniciar la campaña el viernes en Pamplona y La Rioja. Allí participará en un acto junto a los candidatos del PSOE por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En Galicia estará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acudirá a Santiago de Compostela acompañado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda; el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.

Santiago Abascal, por su parte, protagonizará una doble jornada con una primera parada por la mañana en Almería y otra por la tarde en Murcia, después del mitin de apertura celebrado en la plaza de Colón de Madrid.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participará al mediodía en un acto en Sevilla junto a Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago.

El resto de partidos también despliega su agenda

Podemos llevará su campaña hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde Irene Montero protagonizará un acto por la mañana. La candidata comenzó la campaña el viernes en Palma de Mallorca junto al representante de ERC Gabriel Rufián.

En Cataluña, Junts celebrará un acto en Manresa (Barcelona) con su cabeza de lista, Miriam Nogueras, y el candidato al Senado Josep Maria Vila. También en esta comunidad, ERC reunirá en Mataró a su presidente, Oriol Junqueras; la eurodiputada Diana Riba y la concejal de Podem Catalunya y número seis de la lista al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval.

El BNG, por su parte, repartirá sus actos por Galicia. Su portavoz nacional, Ana Pontón, y la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, participarán en mítines en Tomiño y Allariz. Además, Néstor Rego estará a última hora de la tarde en Muros.