29-N
Última hora de las elecciones generales en directo: Los candidatos intensifican sus actos y propuestas en el segundo día de campaña
Los candidatos recorren este sábado distintos puntos de España con actos y mítines: Sánchez estará en Palma, Feijóo en Santiago, Abascal visitará Almería y Murcia y Colau participará en un acto en Sevilla.
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Los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre afrontan este sábado el segundo día de campaña electoral con mítines y encuentros repartidos por distintos puntos del país. Pedro Sánchez estará en Palma, Alberto Núñez Feijóo viajará a Santiago de Compostela y Santiago Abascal celebrará dos actos, en Almería y Murcia. Por su parte, Ada Colau participará en un mitin en Sevilla.
El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se desplaza a Palma después de iniciar la campaña el viernes en Pamplona y La Rioja. Allí participará en un acto junto a los candidatos del PSOE por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
En Galicia estará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acudirá a Santiago de Compostela acompañado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda; el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.
Santiago Abascal, por su parte, protagonizará una doble jornada con una primera parada por la mañana en Almería y otra por la tarde en Murcia, después del mitin de apertura celebrado en la plaza de Colón de Madrid.
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participará al mediodía en un acto en Sevilla junto a Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago.
El resto de partidos también despliega su agenda
Podemos llevará su campaña hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde Irene Montero protagonizará un acto por la mañana. La candidata comenzó la campaña el viernes en Palma de Mallorca junto al representante de ERC Gabriel Rufián.
En Cataluña, Junts celebrará un acto en Manresa (Barcelona) con su cabeza de lista, Miriam Nogueras, y el candidato al Senado Josep Maria Vila. También en esta comunidad, ERC reunirá en Mataró a su presidente, Oriol Junqueras; la eurodiputada Diana Riba y la concejal de Podem Catalunya y número seis de la lista al Congreso por Barcelona, Alejandra Sandoval.
El BNG, por su parte, repartirá sus actos por Galicia. Su portavoz nacional, Ana Pontón, y la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, participarán en mítines en Tomiño y Allariz. Además, Néstor Rego estará a última hora de la tarde en Muros.
Última hora de las elecciones generales en directo: Irene Montero e Ione Belarra participan en un mitin de UPC en Las Palmas
La candidata de Podemos a las generales interviene este sábado en un acto junto a representantes de la coalición canaria, integrada por Podemos, Nueva Canarias, IU y Sumar.
Irene Montero, candidata de Podemos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, participa este sábado en un acto electoral de Unidad del Pueblo Canario (UPC) en Las Palmas de Gran Canaria. El mitin se celebra a partir de las 11.30 horas en la Plaza del Pilar.
En el encuentro también intervienen Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Luis Padrón, candidato de la coalición por la provincia de Las Palmas.
La convocatoria reúne a las formaciones Podemos Canarias, Nueva Canarias, Izquierda Unida Canaria y Sumar Canarias, que concurren bajo una candidatura conjunta. Desde Podemos Canarias han destacado que este acuerdo demuestra que es posible alcanzar entendimientos entre organizaciones con diferentes identidades y principios, siempre que existan objetivos compartidos.
La coalición reivindica su proyecto como una alternativa política unitaria para el archipiélago y defiende que la unión de las distintas fuerzas progresistas permitirá presentar una respuesta común en defensa de los derechos y el futuro de Canarias.
Última hora de las elecciones generales en directo: López Miras alerta de las consecuencias de los ocho años de Sánchez en el Gobierno
El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de los efectos que, a su juicio, han dejado sus ocho años al frente del Ejecutivo. "Lo que ha hecho durante estos ocho años Pedro Sánchez tiene consecuencias irreparables", ha afirmado durante un acto de campaña celebrado este viernes en Molina de Segura.
El encuentro ha contado también con la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar y del alcalde del municipio, José Ángel Alfonso, y ha congregado a más de 1.300 personas.
López Miras ha cuestionado los nombramientos en Adif y Renfe y ha puesto el foco en la seguridad ferroviaria, en referencia a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras del AVE y en la conservación de la autopista AP-7 entre Cartagena y Vera.
El dirigente popular ha defendido la necesidad de un cambio político y ha apelado a la reconstrucción del país para que España vuelva a funcionar.
Por su parte, Aznar ha calificado las elecciones del 29 de noviembre como las más trascendentales desde el inicio de la Transición. Según ha señalado, están en juego la Constitución, la continuidad histórica de España y la convivencia entre los ciudadanos.
El expresidente también ha defendido que quienes llegan al Gobierno deben tener claro qué decisiones adoptar y cómo ejecutarlas.
El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha cerrado las intervenciones reclamando responsabilidad a los gobernantes y cuestionando las promesas electorales de Sánchez después de ocho años en el poder.
Última hora de las elecciones generales en directo: Aitor Esteban alerta de una "ofensiva total" de PP y Vox contra el PNV
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que un eventual Gobierno de coalición entre PP y Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre podría desencadenar una "ofensiva total" contra su formación durante los primeros meses de mandato. En su opinión, el PNV podría convertirse en un objetivo prioritario incluso por delante de EH Bildu.
En una entrevista con 'La Vanguardia', Esteban ha reiterado que su partido no participará en acuerdos parlamentarios que incluyan a Vox, al considerar que sus planteamientos son incompatibles con los valores de los nacionalistas vascos. No obstante, tampoco se ha mostrado partidario de repetir una legislatura como la actual, que ha descrito como un periodo de resistencia.
El dirigente ha subrayado la importancia de los próximos comicios para Euskadi y ha defendido que el País Vasco necesita mantener una voz propia en Madrid para proteger su autogobierno.
Sobre EH Bildu, ha insistido en que ambas formaciones mantienen proyectos políticos muy diferentes, especialmente en materia económica y social.
En el ámbito económico, Esteban ha señalado la desindustrialización como un escenario inaceptable y ha identificado la innovación y la respuesta europea ante China y los aranceles estadounidenses como grandes desafíos.
También ha reclamado que se complete la red vasca de alta velocidad y ha criticado las prioridades del Ejecutivo en materia de transporte público.
Por último, ha pedido al Gobierno central un plan migratorio que permita organizar la acogida y garantizar la integración, teniendo en cuenta los recursos disponibles en vivienda, sanidad y educación.
Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez apela a la historia de Teresa para defender que "no da igual" quién gobierne
El presidente del Gobierno difunde un vídeo de campaña en el que relata las dificultades de una mujer mayor para afrontar la subida del alquiler y reivindica las medidas de vivienda de su Ejecutivo.
Pedro Sánchez ha recurrido a la historia de Teresa para lanzar un nuevo mensaje electoral en el segundo día de campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente del Gobierno ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que defiende que las decisiones políticas tienen consecuencias directas en la vida de los ciudadanos.
"Quieren hacerte creer que da igual quién gobierne este país. Pero no da igual. Pregúntale a Teresa", escribe el líder socialista en la publicación compartida en X.
El vídeo, de algo más de dos minutos, reconstruye las dificultades de una mujer mayor que recibe una comunicación de su arrendador en la que le anuncia una subida del alquiler. La situación se agrava cuando descubre que no puede asumir el nuevo importe y se enfrenta a la posibilidad de abandonar su vivienda.
La pieza vincula este relato con las políticas de vivienda del Ejecutivo. En concreto, menciona la Ley de Vivienda y la retirada del mercado de los pisos turísticos ilegales como medidas que afectan a situaciones como la de Teresa.
El propio Sánchez aparece al final del vídeo para cerrar el mensaje con una apelación directa: "Pregúntale a Teresa".
Última hora de las elecciones generales en directo: cruce de reproches por los salarios y los impuestos
Los salarios, el poder adquisitivo y la fiscalidad también han enfrentado a los representantes políticos. Pablo Bustinduy ha reivindicado la subida del salario mínimo interprofesional y ha planteado si habría pasado de 735 a 1.250 euros sin la intervención de Yolanda Díaz. José María Figaredo ha vuelto a relacionar la inmigración con la evolución de los salarios y ha atribuido parte de su caída a la llegada de trabajadores extranjeros.
Juan Bravo ha defendido que los jóvenes puedan emanciparse antes de cumplir los 30 años y ha fijado como objetivo elevar el salario medio de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas, mediante mejoras en competitividad y productividad. Carlos Cuerpo ha cuestionado este planteamiento y ha reivindicado las subidas del salario mínimo impulsadas por el Ejecutivo.
En materia fiscal, tanto el PP como Vox han criticado la elevada carga impositiva. El representante socialista ha defendido, por su parte, que los impuestos responden a la productividad.
Última hora de las elecciones generales en directo: la vivienda enfrenta a los cuatro partidos
La vivienda ha protagonizado otro de los momentos de mayor confrontación del debate electoral. José María Figaredo, representante de Vox, ha responsabilizado al Gobierno y a la inmigración de las dificultades de acceso a la vivienda. A su juicio, el principal problema es el desequilibrio entre la demanda y la oferta de inmuebles.
Pablo Bustinduy ha respondido cuestionando que Vox no mencione a los fondos buitre y ha defendido la aplicación de un impuesto a la acumulación de viviendas para evitar que la especulación resulte rentable.
Desde el PP, Juan Bravo ha resumido la propuesta de su partido en tres conceptos: "construir, facilitar y proteger". Además, ha asegurado que los populares promoverán la construcción de un millón de viviendas.
Carlos Cuerpo ha defendido las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno mediante un real decreto en materia de vivienda. Entre ellas, ha destacado un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50.000 euros, a tipo de interés cero, dirigido a jóvenes y hogares para ayudarles a pagar la entrada de una vivienda.
Última hora de las elecciones generales en directo: así define Sánchez a sus rivales políticos
Durante su entrevista de ayer en el podcast 'The Wild Project', el presidente del Gobierno definió a sus principales rivales políticos con una sola palabra. A Ada Colau la describió como "activista", mientras que calificó a Alberto Núñez Feijóo de "conservador" y lo situó en el siglo XX.
Sobre Santiago Abascal, Sánchez recurrió a la ironía y bromeó con que debería cambiar de sastre porque lleva "unas chaquetas muy estrechas". Sin embargo, terminó dirigiéndose al líder de Vox para pedirle que deje atrás el rencor y la revancha permanente.
Última hora de las elecciones generales en directo: choque por las infraestructuras ferroviarias
Las infraestructuras ferroviarias han abierto el debate entre los representantes de los cuatro partidos. Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Transportes, ha anunciado la creación de un comité de expertos ferroviarios que podría convertirse en el germen de un pacto de Estado en infraestructuras. El dirigente socialista ha defendido que sean los técnicos quienes determinen las reformas necesarias.
Desde Frente Amplio, Pablo Bustinduy ha planteado una inversión de 13.000 millones de euros en infraestructuras ferroviarias y ha defendido que estas deben permanecer bajo titularidad pública, sin ponerse "al servicio de empresas extranjeras".
Las críticas más duras han llegado desde Vox y el PP. José María Figaredo ha denunciado una caída de la inversión hasta "niveles peligrosos" y ha responsabilizado al Gobierno de los problemas del sistema ferroviario. "La corrupción de este Gobierno mata. Reemplazar a los técnicos por amigotes del partido mata", ha afirmado.
Juan Bravo, por su parte, ha utilizado las infraestructuras como ejemplo de lo que considera una falta de gestión del Ejecutivo y ha cuestionado si los ciudadanos pueden viajar en tren con tranquilidad.
Última hora de las elecciones generales en directo: las pensiones enfrentan a Vox con el resto de partidos
El mantenimiento de las pensiones ha sido uno de los pocos puntos en los que los representantes del PSOE, PP y Frente Amplio han coincidido durante el debate electoral celebrado este viernes en La Sexta. Carlos Cuerpo, Juan Bravo y Pablo Bustinduy han defendido la necesidad de garantizar las prestaciones, aunque con diferencias sobre las medidas para conseguirlo. El secretario general de Vox, José María Figaredo, también ha asegurado que las pensiones se cobrarán "sea como sea", pero ha advertido de que el sistema actual "ya no es sostenible".
Cuerpo ha defendido que las pensiones están garantizadas y que sus beneficiarios no perderán poder adquisitivo. Bustinduy ha compartido esa posición y ha insistido en la sostenibilidad del sistema. Por su parte, el representante del PP, Juan Bravo, ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo garantizará la revalorización de las prestaciones y ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el que congeló las pensiones.
Última hora de las elecciones generales en directo: Colau protagoniza un mitin en Sevilla
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa este sábado al mediodía en un mitin en Sevilla.
En el acto estará acompañada por Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Barbero y Enrique Santiago, integrantes de las candidaturas de la formación.
Última hora de las elecciones generales en directo: Abascal visita Almería y Murcia
El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene programados dos actos electorales para este sábado. El primero tendrá lugar por la mañana en Almería y el segundo se celebrará por la tarde en Murcia.
Se trata de una jornada con dos paradas para el candidato de Vox, que el viernes participó en el acto de apertura de campaña de su partido en la plaza de Colón de Madrid.
Abascal continúa con su calendario de mítines en diferentes provincias durante estos primeros días de campaña.
Última hora de las elecciones generales en directo: Feijóo vuelve a Santiago
Alberto Núñez Feijóo celebra este sábado un acto electoral en Santiago de Compostela.
El presidente del PP estará acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el secretario general del partido, Miguel Tellado, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo.
Última hora de las elecciones generales en directo: Sánchez lleva la campaña a Baleares
Pedro Sánchez se desplaza este sábado a Palma para participar en un acto de campaña del PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El encuentro tendrá lugar a las 11:30 horas en el recinto de Son Fusteret, ubicado en el camino viejo de Bunyola.
Junto al presidente del Gobierno intervendrán varios representantes socialistas de Baleares. Entre ellos estarán Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE y cabeza de lista al Congreso por las islas; Rosario Sánchez, vicesecretaria general de la formación y candidata a presidir el Govern; Amanda Fernández, secretaria general de los socialistas de Mallorca y aspirante al Consell, e Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma y candidato a la Alcaldía.
La convocatoria contará también con una oferta de comida en el propio recinto una vez finalizado el acto, a través de varios puestos de comida ambulante. Además, las agrupaciones socialistas de distintos municipios de Mallorca han organizado servicios de autobús para facilitar el desplazamiento de los asistentes.
Última hora de las elecciones generales en directo: resumen de la primera jornada
La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado con los partidos presentando sus principales propuestas y estrategias. El PSOE busca impulsar su remontada con Begoña Gómez como protagonista, mientras que el PP centra su discurso en la gestión, Vox en la prioridad nacional, Frente Amplio en la vivienda y Podemos en frenar a la extrema derecha.
Los primeros sondeos apuntan a una victoria del bloque PP-Vox, con entre 189 y 202 escaños según Sigma Dos para El Mundo y 190 según El País y la Cadena SER. El CIS se desmarca y sitúa al PSOE como primera fuerza, con entre 134 y 143 diputados.
Este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha prometido rebajas fiscales para los jóvenes en su primer sueldo y ha anunciado que eliminará el Ministerio de Vivienda si llega a La Moncloa. También ha planteado reducir el absentismo laboral para destinar más recursos a las pensiones.
Pedro Sánchez, por su parte, ha pedido movilizar el voto progresista para evitar una mayoría absoluta de PP y Vox. El presidente ha criticado a Feijóo y Abascal, a quienes considera representantes de un proyecto político que mira al pasado. También ha defendido su gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha respaldado al expresidente Zapatero.
Abascal ha pedido a Feijóo que no dé por ganadas las elecciones, mientras que Ione Belarra ha acusado al PP de promover una "involución democrática". La jornada se ha completado con un Consejo de Ministros extraordinario para iniciar la revalorización de las pensiones en 2027.
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