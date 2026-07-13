Jannik Sinner: "Espero que Alcaraz vuelva, el tenis le necesita"

Jannik Sinner supo encontrar la forma para remontar ante Alexander Zverev (6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4) y retuvo su corona en Wimbledon, sumando su segundo título en el All England Club y el quinto grand slam de su carrera. Tras el mazazo que sufrió en Roland Garros, el de San Cándido resurgió sobre la hierba de Londres para reinar de nuevo en la Catedral del tenis y estrechar la diferencia con Alcaraz, todavía fuera del circuito por su lesión en la muñeca derecha y que atesora siete majors.

El número 1 del mundo se acordó de su gran rival tras doblegar a Alexander Zverev, reciente ganador de Roland Garros, y deseo que el murciano regrese lo antes posible.

"Le doy mérito a Zverev, me empujó al límite, y espero que Carlos vuelva también porque el tenis le necesita, tener a Novak todavía, los jugadores jóvenes. Hay que trabajar duro para tener momentos como este", admitió el gran jugador italiano.

El pupilo de Darren Cahill admitió lo complicada que fue la final ante Zverev y aclaró que no entró en la cancha dando por hecho que fuera a ganar.

"Nunca doy nada por hecho aunque si tengo que elegir me inclino por este resultado. Pero al final se trata de dos jugadores uno enfrente del otro", analizó Sinner.

"Mucho respeto para Zverev porque su juego mejora cada vez y eso es bueno porque siempre tienes a alguien que te lleva al límite y te exige. Está haciendo cosas increíbles", apuntó el San Cándido sobre el tenista de Hamburgo.

"No hay nada que reprocharse ni que sea un fracaso no ganar un Grand Slam"

Sinner negó que ganar Wimbledon suponga una liberación para él después de no ganar ni Australia, ni Roland Garros.

"No creo que sea una liberación. Me alegra que doy lo mejor cada día y a veces sale bien y a veces no. Pero no hay nada que reprocharse ni que sea un fracaso no ganar un Grand Slam", recordó el italiano.

"Son cinco Grand Slams ya y sólo quiero disfrutarlos. Fue un día duro, pero si hubiera perdido hubiera seguido siendo un gran día porque jugar una final de un grand slam es especial en cualquier caso", admitió Sinner.

Sinner elogia a Zverev: "Ha mejorado la derecha y golpea más rápido y es un rival difícil de enfrentar"

El jugador transalpino destacó que conservar su saque y no ceder ni un solo juego al servicio ante Zverev fue una de las claves de su victoria en la final de Wimbledon.

"No se si sólo tuve una bola de 'break' en contra. Pero si pierdes el saque una vez el set, seguramente, se acabe, sobre todo si juegas con Zverev que es uno de los mejores del mundo y tiene de los mejores saques del circuito", reconoció el italiano.

"El tenis es más de confianza y cuando la tienes es todo más fácil. El resto es más fácil si luego mantienes tu saque. Contra Zverev, si saca a su nivel, es difícil romperle el saque, sobre todo en hierba. Intenté leer sus servicios sobre todo en los momentos clave como el 'tie break' del segundo set. Con sacadores potentes es más importante mantener el servicio y luego ver que sucede con el resto", analizó Sinner.

"Las condiciones al principio eran complicadas porque hacía calor y había viento y romper el saque era complicado. Para mi era difícil restar. Pero en un momento dado salió el sol y tampoco veía bien la bola. Lo intentas leer y buscar la mejor posición para el resto pero es difícil. Si saca a su nivel es complicado", subrayó Sinner.

"Tuve oportunidades de rotura en el tercer set y me equivoqué un par de veces pero así es el tenis, que pasan muchas cosas durante cuatro o cinco horas. Acepté la situación y eso fue clave", apuntó el italiano.

Por último, Sinner quiso subrayar la mejora de nivel de Zverev.

"Ha mejorado la derecha y golpea más rápido y es un rival difícil de enfrentar. Te encuentras juegos en los que no tocas la bola por su saque y te intenta hacer daño cuando tiene opción. En el cuarto set estuve mejor. Sentí que cuando se puso el sol y bajó el viento me encontré mejor. Sé que trabaja mucho y es bueno para el deporte. A ver qué pasa en el próximo torneo", concluyó Sinner.