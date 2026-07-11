El Mundial dispara el consumo en España: bares y comercios aumentan hasta un 30% su facturación con los partidos de la Selección

La ilusión por la selección española no solo se vive en los estadios o frente al televisor. También se nota en la economía. El avance de España en el Mundial está impulsando las ventas en bares, supermercados y comercios, que registran un importante incremento de clientes y de facturación cada vez que rueda el balón.

La patronal Hostelería de España calcula que los establecimientos que retransmiten los partidos pueden aumentar su caja hasta un 30% durante los días en los que juega la Selección. Si España logra clasificarse para la final, el impacto económico para el sector podría alcanzar los 130 millones de euros adicionales.

Aumento de contrataciones

Las terrazas llenas se han convertido en una imagen habitual. Muchos bares cuelgan el cartel de completo horas antes del encuentro y refuerzan sus plantillas para atender el aumento de clientes. Además, numerosos locales lanzan promociones especiales, menús cerrados o combos de comida y bebida para agilizar el servicio durante los 90 minutos de partido. La cerveza y los refrescos vuelven a situarse entre los productos más consumidos, aunque el impacto depende del tamaño del establecimiento, la disponibilidad de pantallas y la existencia de terraza.

El mundial se nota en los supermercados

El efecto mundial también llega a los supermercados. En las horas previas a cada partido aumentan las compras de cerveza, hielo, refrescos, patatas fritas, aceitunas, embutidos, pizzas y otros productos pensados para compartir con amigos o familiares. Muchos consumidores optan por seguir los encuentros desde casa, lo que dispara el consumo de alimentos y bebidas.

Camisetas agotadas

Las tiendas de artículos deportivos y de merchandising tampoco escapan a este fenómeno. Camisetas de la selección, banderas, bufandas, bocinas y pintura facial se encuentran entre los productos más demandados desde el inicio del campeonato. Algunos comercios aseguran incluso haber agotado determinados artículos en las horas previas a los encuentros más importantes.

El perfil del aficionado también influye en el consumo. Según un estudio de Worldpanel by Numerator recogido, los seguidores más fieles de la selección incrementan un 6% su gasto en alimentación cuando ven los partidos en casa y un 16% cuando optan por seguirlos desde un bar. Entre quienes eligen el salón de casa destacan las compras de refrescos, fiambres y platos preparados, mientras que los aficionados ocasionales aumentan especialmente el consumo de aperitivos, frutos secos y vino.

Pero el Mundial también deja otra imagen cuando termina el partido. Mientras miles de aficionados prolongan la celebración durante la noche, otros comienzan su jornada laboral. Barrenderos, panaderos, pescaderos, repartidores o conductores de autobús son los primeros en comprobar las consecuencias de una noche de festejos y quienes hacen posible que las ciudades recuperen la normalidad al amanecer.

Cada victoria de España trasciende así el ámbito deportivo. El Mundial se ha convertido en un motor para el consumo, capaz de modificar los hábitos de compra de millones de personas e impulsar la actividad de sectores como la hostelería, el comercio o la distribución. Cuando juega la Selección, no solo se disputa un partido: también se mueve buena parte de la economía.

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