Alexander Zverev supera a Mensik y se mete en la final de Roland Garros

Alexander Zverev frenó a Jakub Mensik (5-7, 2-6, 6-3 y 3-6) en las semifinales de Roland Garros y logró clasificarse por segunda vez en su carrera para la final del grand slam parisino, tras la que jugó y perdió hace dos años ante Carlos Alcaraz. El tenista de Hamburgo ofreció una gran versión sobre la Phillipe Chatrier y, a excepción del tercer set, se mostró netamente superior al genial jugador checo.

A sus 29 años, Sasha disputará este domingo su cuarta final de grand slam y está ante una nueva oportunidad para levantar el primer major de su carrera. Perdió la final de 2020 del US Open ante Thiem, la de Roland Garros 2024 ante Alcaraz y la del Open de Australia 2025 frente a Sinner. Este domingo, buscará su primer grand slam ante Flavio Cobolli.

Un partido, una victoria, un paso para quitarse el maleficio que persigue a Alexander Zverev desde hace varios años. El tenista alemán está a un triunfo de ganar Roland Garros y acabar con esa frase que tanto se escucha en las gradas de los torneos: 'El mejor jugador de la historia sin un grand slam'. Hasta el momento, Zverev no ha ofrecido una solo resquicio o fisura en la actual edición de Roland Garros. El campeón de 24 títulos ATP solo ha cedido dos sets en su camino hasta la final y, sin ninguna duda, es el gran favorito para alzar la Copa de los Mosqueteros este domingo, bien ante Arnaldi o frente a Cobolli.

Zverev neutraliza al verdugo de Fonseca

Alexander Zverev saltó con todas las luces encendidas a la Phillipe Chatrier, consciente del nivel que había exhibido Mensik en los cuartos ante Fonseca. El primer set fue una batalla en la que imperó Zevrev tras una hora de pelea y que se cerró con un ace el gigante de Hamburgo.

Sasha, con la inercia de ese primer set, aceleró en la segunda manga con un nivel altísimo y sin dar opciones a un Mensik que entregó el segundo parcial por 2-6.

En el tercer set, el tenista checo tiró de orgullo y tenis para provocar el único momento de duda de Zverev, quebrar su servicio y anotarse el tercer set (6-3).

El jugador checo y la Philippe Chatrier querían más tenis, más batalla, pero Zverev no estaba por la labor. El número 3 del mundo volvió a elevar su nivel en el cuarto set y ofreció otra lección de cómo se juega a este deporte para frenar en seco cualquier atisbo de reacción por parte de Mensik y cerrar el duelo de semifinales (3-6) en tres horas y un minuto.

Alexander Zverev jugará la final de Roland Garros este domingo ante Flavio Cobolli, que se benefició de la retirada de Matteo Arnaldi. El alemán está a un paso de la gloria, a un paso de algo que ha perseguido durante mucho tiempo.