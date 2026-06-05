Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Roland Garros

Matteo Arnaldi se retira por una "una enfermedad viral" antes de la semifinal ante Cobolli en Roland Garros

El tenista de San Remo se retira aquejado por un virus antes de la semifinal ante su compatriota Flavio Cobolli. La final de Roland Garros enfrentará a Cobolli y Zverev.

Matteo Arnaldi, en la rueda de prensa en la que ha anunciado su retirada este viernes

Matteo Arnaldi, en la rueda de prensa en la que ha anunciado su retirada este viernesReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El tenista italiano Matteo Arnaldi ha decidido retirarse este viernes, antes de la semifinal de Roland Garros, por "una enfermedad viral", por lo que su compatriota Flavio Cobolli pasa a la final sin jugar. El jugador de Florencia, número 12 del mundo, se enfrentará a Alexander Zverev en la final de este domingo.

"Debido a una enfermedad viral, Arnaldi se ha visto obligado a retirarse de su partido de semifinales contra Cobolli. Mejórate pronto, Matteo", informaba la organización de Roland Garros quince minutos antes de las siete de la tarde, la hora fijada para el comienzo de la segunda semifinal masculina.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces"

El propio Arnaldi ha comparecido en la sala de prensa de Roland Garros para comunicar lo ocurrido y el motivo de su sorprendente retirada antes de las semifinales.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme. Es una sensación parecida a la que tuve el año pasado en Acapulco", ha detallado el jugador de San Remo.

Su compatriota Flavio Cobolli también ha estado presente en la comparecencia ante los medios y ha explicado cómo se enteró de la retirada de Arnaldi.

"Vino Matteo a decírmelo hace una hora y casi me pongo a llorar porque él es una inspiración para nosotros por lo buena persona que es", explicó el de Florencia.

"Voy a estar casi cuatro días sin jugar y espero que me ayude el llegar más fresco", reconoció Cobolli.

De esta forma, la final de Roland Garros (domingo 7 de junio de las 15:00 horas) la jugarán Flavio Cobolli y Alexander Zverev.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La impactante cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchoauméni

Primera imagen de la cicatriz de Valverde tras su pelea con Tchouaméni

Publicidad

Deportes

Los jugadores de Francia celebran un gol en un amistoso ante Costa de Marfil

¿Quién ganará el Mundial 2026? Selecciones favoritas según las predicciones y apuestas

Matteo Arnaldi, en la rueda de prensa en la que ha anunciado su retirada este viernes

Matteo Arnaldi se retira por una "una enfermedad viral" antes de la semifinal ante Cobolli en Roland Garros

La reacción de Messi instantes antes de ganar el Mundial: "Vamos Diego, dáselo"

El matemático que pronosticó los tres últimos campeones del mundo da su ganador para el Mundial 2026

Alexander Zverev celebra su triunfo ante Mensik en las semifinales de Roland Garros
Roland Garros

Alexander Zverev supera a Mensik y se mete en la final de Roland Garros

Jaan Rose, en su último reto en los cielos de Varsovia
Slackline

Jaan Roose cruza 500 metros entre los dos rascacielos más altos de Polonia

Vinícius en el anuncio de Nike 'Rip the Script'
Mundial 2026

Mbappé, Haaland, Vinícius y Cristiano, juntos en el tremendo anuncio de Nike para el Mundial 2026

El anuncio 'Rip the Script' de Nike promueve la creatividad y el juego instintivo. También se suman personalidades como personalidades como Kim Kardashian, Travis Scott o Lebron James.

La selección española, rumbo al Mundial 2026
Selección española

Despega un equipo, vuela un país: España pone rumbo a Estados Unidos para el Mundial 2026

Despedida multitudinaria para la selección española en Galicia tras empatar 1-1 ante Irak.

Vicente del Bosque en una imagen de archivo

Del Bosque y Casillas se unen a la candidatura de Enrique Riquelme por la presidencia del Real Madrid

El guía nepalí Hillary Dawa Sherpa

Milagro en el Everest: hallado con vida seis días después de desaparecer y ser dado por muerto

Florentino Pérez, en un acto con socios y peñas en Toledo

Florentino Pérez, sobre el anuncio de Haaland: "Es un farol, es una candidatura donde hay muchos faroles"

Publicidad