Matteo Arnaldi se retira por una "una enfermedad viral" antes de la semifinal ante Cobolli en Roland Garros

El tenista italiano Matteo Arnaldi ha decidido retirarse este viernes, antes de la semifinal de Roland Garros, por "una enfermedad viral", por lo que su compatriota Flavio Cobolli pasa a la final sin jugar. El jugador de Florencia, número 12 del mundo, se enfrentará a Alexander Zverev en la final de este domingo.

"Debido a una enfermedad viral, Arnaldi se ha visto obligado a retirarse de su partido de semifinales contra Cobolli. Mejórate pronto, Matteo", informaba la organización de Roland Garros quince minutos antes de las siete de la tarde, la hora fijada para el comienzo de la segunda semifinal masculina.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces"

El propio Arnaldi ha comparecido en la sala de prensa de Roland Garros para comunicar lo ocurrido y el motivo de su sorprendente retirada antes de las semifinales.

"La última noche no he podido dormir y he vomitado varias veces. Claro que no quería retirarme de una semifinal de Grand Slam. Pero me siento débil y no he podido ni comer, ni beber ni moverme. Es una sensación parecida a la que tuve el año pasado en Acapulco", ha detallado el jugador de San Remo.

Su compatriota Flavio Cobolli también ha estado presente en la comparecencia ante los medios y ha explicado cómo se enteró de la retirada de Arnaldi.

"Vino Matteo a decírmelo hace una hora y casi me pongo a llorar porque él es una inspiración para nosotros por lo buena persona que es", explicó el de Florencia.

"Voy a estar casi cuatro días sin jugar y espero que me ayude el llegar más fresco", reconoció Cobolli.

De esta forma, la final de Roland Garros (domingo 7 de junio de las 15:00 horas) la jugarán Flavio Cobolli y Alexander Zverev.