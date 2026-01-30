Así es la 'poción mágica' de Alcaraz: zumo de pepinillos para vencer los calambres y jugar la final de Australia

Carlos Alcaraz se ha clasificado para la final del Open de Australia. Será la primera vez que el tenista murciano opte al título en esta competición. Sin embargo, el duelo contra Zverev no ha sido precisamente un paseo, ya que tuvo que sobreponerse a varios calambres que, por momentos, hicieron temer lo peor.

Durante el tercer set, se acercó a su banquillo para avisarles de que no se sentía bien físicamente. "He vomitado, no sé si tengo que tomar algo, sólo os lo comento", les dijo. El equipo técnico le pidió mantener la calma y centrarse para terminar el partido cuanto antes.

Tuvo que recurrir a un remedio muy curioso pero también eficaz: el zumo de pepinillos. Lo que parece un simple líquido de encurtidos se ha convertido en su aliado para combatir los calambres y mantener el músculo activo durante los momentos más duros del encuentro.

Aunque no es la primera vez que lo utiliza. Este brebaje ya se hizo famoso en la final de Roland Garros contra el propio Zverev, cuando las cámaras captaron a Alcaraz mostrando a su equipo una pequeña botella vacía durante un descanso, pidiendo que le trajeran más. Pero no se trataba de una bebida energética, sino esta mezcla de vinagre y pepinillos que, según dicen, reactiva el cuerpo en segundos.

El zumo de pepinillo no solo se toma en el tenis. Muchos deportistas lo utilizan porque un enjuegue de este líquido es suficiente para activar los nervios que controlan los músculos y aliviar calambres. Aun así, el sabor no es fácil de digerir, y lo más recomendable es acostumbrarse poco a poco y tomarlo con moderación durante los descansos.

El número 1 del mundo habló sobre este método en una entrevista con la 'Cadena Cope'. Entre risas, reconoció que no lo incluiría en una comida normal: "Te acabas acostumbrando, pero no es que me encante".

