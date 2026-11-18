ATP Finals
Alcaraz y sus problemas en el muslo izquierdo: "Un poco de frustración porque..."
El murciano reconoce que sintió molestias en el isquiotibial de su pierna izquierda, pero asegura estar tranquilo por cómo jugó y ganó a Medvedev tras tener que vendar su muslo en plena pista.
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Carlos Alcaraz confirmó este miércoles ante Daniil Mevedev (6-2 y 6-4) su sobresaliente estado de forma y el pico de juego que ha alcanzado jugando en pista rápida bajo techo. Son ya once triunfos consecutivos, una racha que le ha llevado a conquistar el ATP500 de Viena, el Rolex París Masters y rozar las semifinales de las ATP Finals. El único motivo de preocupación para el murciano fue el percance físico que sufrió en el comienzo del segundo set ante el jugador ruso, un problema en el isquiotibial que obligó a Carlitos a jugar el resto del duelo con un vendaje en su mulso izquierdo.
El campeón de siete grand slam fue preguntado por esa cuestión tras la victoria ante Medvedev y trató de tranquilizar pese a admitir esas molestias en el isquio cuando mejor estaba jugando.
"Tuve un pequeño problema físico durante el partido, pero creo que todo el mundo pudo ver que fui capaz de seguir jugando bien al tenis. Seguí moviéndome bien. No me he querido forzar al límite físicamente; estaba un break arriba y tenía que intentar mantenerme con el saque, intentando jugar tranquilo, relajado, voleando. Estoy contento por cómo salió. Voy a mirarlo con mi equipo y veremos", reconoció Alcaraz a pie de pista.
"De repente, notas esa molestia en el isquio..."
El propio Alcaraz fue entrevistado posteriormente por Alex Corretja y sus palabras fueron en la misma dirección, la de la tranquilidad y la precaución.
"Un poco de frustración porque estaba llevando el partido supercontrolado, superbién, jugando muy bien, moviéndome muy bien y entendiendo el juego espectacular y, de repente, notas esa molestia en el isquio. No voy a decir que me ha impedido moverme o jugar, o que haya tenido que cambiar a una forma de jugar diferente. Hemos intentado estar tranquilos, aceptarlo y jugar relajado. El hecho de que iba break arriba me ha ayudado bastante, sobre todo al jugar los juegos de resto un poquito más relajado, bastante más agresivo; si iba a mi favor, bien, y si no, también. Y sobre todo estar muy concentrado en el tema del saque, en jugar bien de fondo todo lo que podía, intentar sacar bien. Una vez más, me doy cuenta de que cuanto más relajado y tranquilo juego, cuando más claro pienso las cosas, mejor ejecuto cada golpe, mejor me muevo. La forma en la que he acabado también me tranquiliza a mí y a mi equipo", apuntó el tenista de El Palmar.
"Vamos a ver hoy; tanto hoy, el resto del día, como mañana van a ser momentos importantes para la recuperación. Esperemos estar al 100% o lo más cerca del 100% que podamos", señaló Alcaraz.
"Estuve jugando de maravilla, fiel a mi estilo de juego"
Respecto al partido ante Daniil Medvedev, Alcaraz se mostró satisfecho tras un duelo donde cree que hizo "todo bien". "Ya vimos en su primer partido que Daniil estaba sacando a un gran nivel. Consiguió muchos puntos fáciles con su servicio, pero yo logré restar muy bien y en sus segundos saques resté de forma muy agresiva y muy profunda", subrayó el murciano.
"Diría que, a partir de ahí, estuve jugando de maravilla, fiel a mi estilo de juego. Creo que golpeé la pelota en el punto óptimo de la raqueta prácticamente siempre, o al menos en un porcentaje altísimo de mis golpes. Estoy muy contento por ello porque contra Medvedev hay que estar tranquilo, relajado, porque te devuelve muchísimas bolas", analizó Alcaraz.
El pupilo de Samu López indicó la clave a la hora de jugar ante tenistas con un saque potente.
"Cuando ellos no logran ganar puntos directamente con su servicio, empiezan a estresarse. Confío plenamente en mis movimientos y en mi estado físico al cien por cien; por eso, mi objetivo es devolver cada saque. Cuando ellos sienten que no consiguen puntos gratis con el servicio, o ven que el rival devuelve la bola constantemente, entran en tensión y esto termina afectando a su juego desde el fondo de la pista. Por eso, me centro sobre todo en meter la devolución y, a partir de ahí, defender los primeros golpes para entrar en el intercambio", explicó Alcaraz.
El tenista español también considera "fundamental aprovechar el segundo saque para presionar y tratar de tomar la iniciativa tanto como sea posible".
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"Mi planteamiento consiste en alargar un poco los puntos y llevar el partido a mi propio estilo de juego. Eso es lo que intento hacer siempre que me enfrento a jugadores con un saque tan potente, como Daniil o Shelton", concluyó Alcaraz.
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