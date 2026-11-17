El Gobierno ha aprobado hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales). El Consejo de Ministros también ha aprobado el decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027. El incremento sale del pacto cerrado con los sindicatos de la función pública en noviembre de 2025.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que las revalorizaciones del SMI en los últimos años han contribuido a reducir la desigualdad, recortar la brecha salarial de género y ha propiciado un "cambio social y económico". Además se aprueba una deducción de 1.033,58 euros en el IRPF para garantizar que los perceptores del nuevo salario mínimo interprofesional para 2027 no tengan que tributar y la ha ampliado, por una cuantía decreciente, a las rentas de hasta 23.172 euros.

A diferencia de otras ocasiones ambas subidas salariales se han aprobado en un mismo Consejo de Ministros por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. A partir del 1 de enero de 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de ahora a 1.286 euros, lo que supone 65 euros más al mes ó 910 euros más al año. La norma contempla que la revisión salarial no afectará a aquellos sueldos profesionales que, en conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros mínimos previstos. Los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no excedan los 120 días cobrarán como mínimo 60,88 euros por jornada legal, importe que incluye la parte proporcional de domingos, festivos y las dos gratificaciones extraordinarias.

En el caso de las empleadas de hogar, el salario mínimo para quienes presten servicios en régimen externo por horas queda fijado en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada, incorporando todos los conceptos retributivos.

Para Díaz la subida "sistemática y mayúscula" del SMI es una "historia de éxito" y supone "la práctica de la mejor política económica de España".

Sobre la crisis migratoria Ceuta

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este martes que un total de 16.475 migrantes irregulares que estaban en Ceuta desde el pasado 30 de julio han regresado a Marruecos. Saiz aseguró que "poco a poco se va recuperando la normalidad en la ciudad, con una disminución visible y notable de las personas migrantes". "poco a poco se va recuperando la normalidad en la ciudad, con una disminución visible y notable de las personas migrantes".