ATP Finals
Carlos Alcaraz: "La sensación que he tenido cuando he salido a pista en el primer set..."
El murciano admitió su satisfacción por el nivel que desplegó en su partido ante Tiafoe en las Nitto ATP Finals.
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Carlos Alcaraz arrolló a Frances Tiafoe (6-2 y 6-2) este lunes en su estreno en las Nitto ATP Finals, una exhibición por parte del tenista murciano en 69 minutos de puro dominio ante el jugador estadounidense. La ATP calificó el partido del pupilo de Samu López con un 9,6 (su nota en el primer set fue de 9,8), con 16 winners y tan solo nueve errores no forzados en dos sets.
"La sensación que he tenido cuando he salido a pista en el primer set ha sido... un día que todo iba dentro, que no me hacía daño, que había un momento que sentía que podía hacer cualquier cosa y que iba dentro. Así que esa sensación, sinceramente, es muy bonita de tener, pero la verdad, ojalá sigamos con este nivel", afirmó el español en la rueda de prensa tras el partido.
Alcaraz fue preguntado por su rodilla derecha y el estabilizador rotuliano con el que saltó a la pista central del Inalpi Arena de Turín.
"Todo bien, me he movido bien, me he sentido bien. Vamos a seguir cuidándola, pero está yendo genial. ¿Me viste moverme bien? (risas) Eso es lo único que hay que saber. Quiero decir, siento que me estoy moviendo con total normalidad, me estoy moviendo muy bien. Obviamente, es algo que cuido cada día. Tanto mi fisioterapeuta como yo estamos poniendo muchísimo esfuerzo y dedicación para hacer todo correctamente, todo lo que está fuera de la pista, para estar en buena forma e intentar que la rodilla no me dé demasiados problemas", indicó el campeón de siete grand slam.
"Bueno, siempre dije que no soy malo en cancha cubierta"
Sobre su mejora en pista rápida indoor, el murciano aseguró que no considera que esas condiciones se le hayan dado mal en el pasado y que simplemente "hay otros jugadores que son un poquito mejores que yo".
"Bueno, siempre dije que no soy malo en cancha cubierta. Solo siento que otros jugadores son un poco mejores que yo. Ya era hora, se trataba de ganar más experiencia, de entender cómo debo jugar en canchas cubiertas. Y creo que estoy llegando a ese punto. Estoy empezando a entender cómo debo jugar, cómo se debe jugar al tenis en canchas cubiertas. He ganado mucha experiencia. Cada vez que juego en esta superficie me siento más confiado. Así que estoy realmente feliz de mostrarle a todos que puedo jugar un tenis realmente bueno aquí. Puedo medirme de tú a tú con cualquiera, con grandes saques, con tiros potentes, planos, y jugando y siendo capaz de ganar ese tipo de partidos. Así que solo estoy feliz de verme alcanzando el nivel que siempre pensé que podía alcanzar", resumió el tenista de El Palmar.
Pese a que muchos le colocan como el gran favorito para ganar las Nitto ATP Finals, Alcaraz advirtió de que "este torneo es uno de los más difíciles de ganar" y que "no me siento el mayor favorito".
"Tenemos a un sector también inspirado, tenemos al número uno del mundo jugando también. Cada jugador te da lo mejor de él, por eso este torneo es uno de los más difíciles de ganar. Así que no me siento el mayor favorito, pero sí que siento que evidentemente si seguimos haciendo las cosas bien, tenemos opciones", subrayó Alcaraz.
"Si tú vas a un torneo pensando que eres capaz de ganarlo, las probabilidades aumentan, la confianza aumenta. Si tú mismo no te dices cosas bonitas, ¿quién te las va a decir? Creo que eso es importante. Ahora, que yo sea el máximo favorito, eso es lo que realmente no pienso. Al final, ahí estamos los ocho mejores jugadores del mundo del año. Todos yo creo que tienen las mismas capacidades y las mismas probabilidades de ganar el torneo, dependiendo de cómo vaya cada uno en el día a día y la confianza que tenga. Una semana se puede hacer muy larga", concluyó Alcaraz.
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