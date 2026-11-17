Muchas veces la fama, el éxito y el dinero suelen venir acompañados de problemas y etapas vitales muy complejas y oscuras. El último ejemplo de esto es Wayne Rooney, quien ha desvelado que contempló quitarse la vida durante su carrera como jugador. En una conversación con Gabby Logan en el podcast 'Life at the Midpoint', la leyenda del Manchester United y la selección inglesa habló abiertamente de sus problemas con la bebida, la depresión y sus pensamientos suicidas en su etapa en Old Trafford.

"Cuando bebía, me encerraba en mi casa durante dos días y solo bebía. Eso fue en el mejor momento de mi carrera. Ahora pienso en ello y veo que fui egoísta, pero estaba pasando por algo con lo que realmente lo pasaba mal. Traté de esconderlo todo. Estaba en un momento en el que piensas en suicidarte. No quería estar con nadie. No quería ver a gente en las calles, no quería entrar a una tienda. Solo estaba cómodo en un campo de fútbol, pero el resto me costaba mucho", desvela el exfutbolista inglés.

"Fue el punto más bajo por los actos egoístas que estaba tomando"

En la charla, Wayne Roonye admite que no quería buscar ayuda porque había que "enmascarar las debilidades" y que si lo hubiera hecho se habría sentido "menos hombre".

"No quieres mostrar debilidad, así que intentas disimularla. Aunque sabía en qué posición estaba, me costaba admitir realmente que estaba en esa posición porque sentía que te sientes menos hombre por hacer eso", explica el exdelantero inglés.

"Estaba hablando con un terapeuta para intentar averiguar qué me pasaba porque, mirando atrás, probablemente estaba en la cima de mi carrera, acabo de tener un hijo pequeño, acabo de casarme. Debería ser el momento más feliz de mi vida y no lo fue. Probablemente fue el punto más bajo por los actos egoístas que estaba tomando", detalla Wayne Roonye.

El exjugador del Manchester United subraya que tanto su mujer Coleen como su madre le ayudaron en la etapa más complicada de su vida.

"Solo cuando hablé con Coleen y con mi madre, y me abrí, fue cuando realmente me abrí verbalmente que necesité ayuda para superarlo. Coleen me ayudó muchísimo. Podría haberse marchado, la situación era así de grave, pero se quedó a mi lado y me ayudó a superarlo", indicó Rooney.