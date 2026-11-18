El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya ha llegado a China, donde tiene previsto verse con sus homólogos Donald Trump y Xi Jinping. A su llegada al aeropuerto, ha tenido un espectacular despliegue de bienvenida, los guardias de honor chinos lo han recibido con un desfile.

Relaciones "estables y fiables"

Este mismo miércoles, el presidente chino, Xi Jinping, aseguraba que las relaciones entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables" durante una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen (sureste).

"Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial", dijo Xi. Por su parte, el líder ruso ha destacado que Moscú y Pekín están adoptando un "enfoque constructivo" con el fin de levantar un "orden multipolar más justo", en medio de un "clima geopolítico difícil".

"La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva", aseguró Putin, de acuerdo a TASS. "Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos", agregó Putin, según la agencia Interfax.

El encuentro ocurrió en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú y se produjo un día antes de la inédita cumbre trilateral que celebrarán los líderes de EE.UU., China y Rusia en la citada localidad.