Carlos Alcaraz ha firmado este miércoles otro recital en las Finales ATP ante el ruso Daniil Medvedev (6-2 y 6-4), al que superó con autoridad para quedarse a un paso de las semifinales, si bien acabó el encuentro con molestias físicas y los isquiotibiales vendados. El español acabó el partido vendado después de encender las alarmas por problemas musculares tras solicitar una pausa médica en la segunda manga del encuentro.

El murciano lo tiene todo de cara para meterse en las semifinales, aunque tendrá que esperar al duelo de sus rivales de grupo Flavio Cobolli y Frances Tiafoe para certificarlo matemáticamente. El ruso, que disputa por séptima vez la también conocida como Copa de Maestros, que ganó en 2020, se lo juega a todo o nada en su próximo encuentro contra el estadounidense Tiafoe.

El campeón de siete grand slam arrancó el duelo jugando a un nivel sobresaliente, logrando dos breaks e imponiéndose con claridad en los intercambios al tenista ruso. Alcaraz cerró la primera manga en 31 minutos en los que ofreció una clase de tenis a los especatadores que poblaban las gradas del Inalpi Arena de Turín (6-2).

El murciano arrancó el segundo set con otro break de entrada ante un Medvedev superado por la avalancha tenística de Carlitos. Alcaraz confirmaba el break a continuación y todo iba viento en popa hasta que tuvo que pedir un tiempo médico para tratarse la pierna izquierda. El médico aplicó un aparatoso vendaje en el muslo del campeón español y los fantasmas aparecieron en Turín.

Pero el pupilo de Samu López jugó con inteligencia, echó mano de un primer servicio que no había aparecido hasta ese momento y supo conservar el break para cerrar el partido ante Medvedev en 71 minutos. Dos victorias en dos partidos y acariciando las semifinales de las Nitto ATP Finals, aún debe esperar al reslultado del Cobolli - Tiafoe de esta noche.

Alcaraz y el percance físico en el isquio: "Voy a mirarlo con mi equipo y veremos"

El propio Carlos Alcaraz fue preguntado por ese percance que sufrió al comienzo del segundo set y mandó un mensaje de tranquilidad.

"He tenido unos pocos problemas físicos en el partido. Todo el mundo ha visto que he podido seguir jugando un buen tenis, moviéndome bien. No me he querido forzar al límite físicamente; estaba un break arriba y tenía que intentar mantenerme con el saque, intentando jugar tranquilo, relajado, voleando. Voy a mirarlo con mi equipo y veremos", indicó Alcaraz.