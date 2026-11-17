La Maratón de Curitiba (Brasil) ha demostrado la dureza de su recorrido. A falta de 400 metros de tocar la gloria en la prueba brasileña, y tras aguantar 42 kilómetros en solitario, Naum Jepchirchir colapsó y se desplomó contra el asfalto. Justo por detrás, Marcos Braz, un compañero maratoniano, se paró y ayudó a la atleta keniana a cruzar la meta. "Me daba igual hacer dos minutos más o menos. Actué por impulso", recuerda Braz, tras realizar un gesto de humanidad que está dando la vuelta al mundo.

Poco después, Rodson Santana, otro de los atletas que competía en la maratón, se unió a Braz y ambos ayudaron a Jepchirchir a llegar a meta. "Toda la afición me pedía que la ayudase", comentó Santana, después de ser uno de los protagonistas de la carrera curitibana.

A pocos metros del final, ambos dejaron que la atleta keniana cruzara en solitario la línea de meta. Una acción que la atleta de 36 años quiso agradecer. "Quiero darles las gracias porque tuvieron corazón y compasión", agradeció Jepchirchir, aunque este gesto le costó la descalificación de la prueba.

Según el reglamento, un maratoniano no puede ayudar a otro en competición, como nos explica Ricardo Rosado, campeón de España de Maratón.

"El reglamento dice que no puedes ayudar ni cargar a hombros a otro compañero", explicó Ricardo Rosado, quién ha vivido alguna situación parecida en alguna prueba, como el Maratón de Málaga 2023.

Lo que está claro es que este tipo de acciones expresan al máximo lo que significa el deporte. Un gesto que ya se ha vuelto viral y que demuestra como los valores están por encima de cualquier marca personal.

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