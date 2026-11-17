Cinco días después de dimitir por un escándalo de relaciones extramatrimoniales, Jensen Huang ha reconocido "la responsabilidad de sus errores" y ha asegurado que quiere recuperar su cargo si el Consejo de Administración de Nvidia así lo desea. En su primer mensaje tras su dimisión del pasado jueves, el exconsejero delegado de la empresa estadounidense ha dejado abierta la puerta a su regreso.

"Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal.

El propio Jensen Huang, que tuvo que marcharse tras su relación extramatrimonial con Alice Huang, acusada de ser una espía china, ha asegurado que desde su renuncia ha recibido "una avalancha de peticiones de empleados, inversores, socios comerciales y clientes" de Nvidia para regresar a su puesto como consejero delegado. Huang también admite que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y que cometió "errores graves" en su vida personal.

El presidente de estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el cofundador y exconsejero delegado de Nvidia recuperara su puesto y volviera a liderar a la empresa puntera en inteligencia artificial, con sede en Santa Clara (California).

Comparecencia en el Congreso el 1 de diciembre

El idilio con Alice Huang, la empresaria china, llevó al consejo de Nvidia a encargar una investigación independiente para esclarecer si pudo comprometer la seguridad nacional o la información confidencial de la compañía. Jensen Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada.

"Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre su papel sobre una posible violación de nuestra seguridad nacional", declararon los representantes Brian Mast, John Moolenaar y Rick Crawford, presidentes de los comités.

"El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia al permitir que agentes peligrosos de la República Popular China accedieran a nuestros chips más avanzados, así como sobre el papel de un posible agente de inteligencia chino en este escándalo", aseguraron los legisladores en un comunicado.

"Asumo plenamente la responsabilidad de mis errores y me comprometo a colaborar con la investigación independiente del Consejo", afirmó Huang en la carta de este martes.

El confundador de la empresa definió a Nvidia como "la obra de su vida", y aseguró que construirla ha sido "un privilegio y un honor".

"En ningún otro lugar que no fuera Estados Unidos habría sido posible una empresa como Nvidia. Amo a nuestro país y amo a Nvidia", aseveró en el mensaje, que finalizó con agradecimientos a quienes le han enviado buenos deseos y a su familia, a la que dedicará el resto de su vida "para ser digno de su amor".

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