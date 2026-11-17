Un técnico del sector ferroviario asegura que ya había advertido antes del accidente de Adamuz de posibles irregularidades en los materiales utilizados para el mantenimiento de las vías. Según su denuncia, el balasto, la piedra que se coloca bajo las vías para dar estabilidad a la infraestructura, no cumplía con los estándares de calidad exigidos por Adif.

El trabajador alertó de un "exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de circulación", lo que, según explica en su escrito, provoca la generación de partículas finas y la pérdida de asentamiento y firmeza de la vía. Un deterioro que podría comprometer la seguridad ferroviaria.

Asegura que fue despedido por denunciar las irregularidades

El técnico, con más de 30 años de experiencia en el sector, sostiene que fue despedido tras negarse a participar en la fabricación y comercialización de ese material. En su declaración, atribuye su despido directamente a su negativa a intervenir en la "fabricación, mezcla y comercialización de balasto que no cumplía con los estándares exigidos".

Incluso llegó a solicitar al juzgado que investigase la procedencia y las características del material instalado en el tramo de Adamuz y pidió que se valorase la adopción de medidas cautelares, incluida la paralización preventiva de la circulación de trenes, mientras se realizaban las comprobaciones técnicas necesarias.

Una infraestructura renovada meses antes del accidente

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla había sido objeto de distintas actuaciones de mejora y renovación de su infraestructura. En el tramo de Adamuz, los trabajos finalizaron en 2025, apenas unos meses antes del accidente. Estas actuaciones incluyeron la sustitución de distintos elementos de la vía y mejoras en la infraestructura ferroviaria. Tras el siniestro, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió el estado de la infraestructura y aseguró que se había llevado a cabo un "proceso profundo y planificado de renovación".

Las víctimas denuncian sentirse indefensas diez meses después

Mientras continúa la investigación, las víctimas del accidente de Adamuz siguen reclamando respuestas. A punto de cumplirse diez meses de la tragedia, denuncian sentirse desatendidas y muestran su preocupación por las secuelas que todavía arrastran. "Nos encontramos en una situación de indefensión que nos tiene preocupados", aseguran sus representantes, que también cuestionan las indemnizaciones recibidas y la atención prestada a los afectados. Además, piden un pacto de Estado para garantizar la seguridad ferroviaria.