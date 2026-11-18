Pedro Sánchez visita Antena 3 en el sexto día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y todo, absolutamente todo se va a analizar. Lo que diga y lo que calle, lo que muestre y lo que no. Noticias de la Mañana ha entrevistado a Julio García, experto en comunicación, para saber en qué detalles hemos de fijarnos porque "la forma en cómo se exprese, el tono que utilice, la imagen que transmita... Todo eso cuenta".

García nos explica que "si tuviéramos más tiempo le podríamos marcar unas pautas" al presidente. Los consejos que el experto le daría son: "Debería mover menos las manos. Él tiene los brazos muy largos y a veces interrumpe el contexto, o la frase con ese movimiento excesivo. Que siempre deje una pausa mínima entre la pregunta de Susanna y su respuesta porque a veces se acelera, no hay que pisar nunca las frases. Que no fuerce demasiado la voz, que maneje mejor la respiración diafragmática. Mire a su interlocutor, no disperse la mirada y concentre su atención en el espacio escénico del plató. Usted domina la situación, domina el mitin y domina el escenario".

Además, el experto le advierte: "¡Ojo a las risas! Están siendo a veces risas sarcásticas que no caen bien incluso en los propios votantes, puede parecer que estamos por encima del bien y del mal. La media sonrisa siempre nos viene muy bien porque es muy acogedora, pero atención a esa sonrisa que él a veces utiliza de manera negativa porque esto le puede restar buena imagen de cara al votante".

Julia García comparte un truco para saber si el presidente está o no cómodo en la entrevista: "Uno de los signos que se expresa cuando una persona está cómoda o no es la forma en la que cruza las piernas. El lenguaje no verbal aunque esté muy preparado al final sale lo que sale en directo. También por la expresión de su mirada, pero sobre todo la forma en la que el tenga las piernas y la forma en la que esté apoyado en el asiento".

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