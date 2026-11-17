Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev llegan al segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals 2026 con el casillero de victorias ya estrenado y la clasificación a semifinales todavía por definir. El español se impuso a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2, mientras que el ruso superó a Flavio Cobolli por 7-6(4) y 6-3. Será el reencuentro entre ambos apenas dos semanas después de la semifinal de Viena.

El tenista murciano arrasó a Tiafoe en su primera jornada en el Grupo Ivan Lendl con un doble 6-2 en poco más de una hora de juego que le acerca a las semifinales del torneo. Su debut ante Frances Tiafoe fue todo una declaración de intenciones, arrasando al número 8 del ranking ATP con un nivel de tenis altísimo. Una muestra de que el nivel exhibido en París no fue casualidad y que llega en el mejor momento de su carrera en condiciones 'indoor' a estas ATP Finals; suma 11 victorias consecutivas con esta última.

Un triunfo en dos sets que deja a Alcaraz muy cerca de las semifinales, que ahora tratará de certificar con un nuevo triunfo en su segundo partido este miércoles ante el ruso Daniil Medvedev, donde además podría asegurar su pase como primero de grupo. El jugador de Moscú, cuarto favorito en esta Copa de Maestros, se hizo con la victoria en el segundo partido del día, disputado en el turno nocturno del Inalpi Arena de Turín, derrotando al tenista local Flavio Cobolli en dos sets por 7-6(4), 6-3 en menos de hora y media.

Horardio y dónde ver el Alcaraz-Medvedev

Alcaraz, que domina el 'head to head' ante Medvedev por siete victorias a tres, se enfrenta al moscovita este miércoles 18 de noviembre no antes de las 14 hora peninsular española. Podrás conocer el resultado y todas las reacciones al encuentro de las ATP Finals aquí, en la web de Antena 3 Deportes.