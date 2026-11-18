El Real Madrid ha anunciado hoy miércoles la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032, ampliando tres temporadas más el contrato del centrocampista turco, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del equipo dirigido por José Mourinho. El futbolista de 21 años ve recompensado su espectacular inicio de temporada, en el que ha conseguido asentarse definitivamente en el once titular y convertirse en una pieza fundamental del juego ofensivo del conjunto blanco.

Güler llegó al Real Madrid en el verano de 2023 procedente del Fenerbahçe como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Tres años después, el internacional turco ha pasado de ser una apuesta de futuro a convertirse en uno de los jugadores más importantes del proyecto madridista, sobre todo desde la llegada de Mourinho al banquillo. Su capacidad para generar juego, encontrar espacios y conectar con los delanteros le ha permitido ganar protagonismo tanto en posiciones interiores como partiendo desde la banda derecha.

La reacción del propio Güler a su renovación no ha tardado en llegar: "Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor".

"Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única"

"Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", ha abundado el turco en la red social X.

También se ha mostrado agradecido: "Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos!".

Una pieza clave en el Madrid de Mou

El centrocampista está firmando su mejor comienzo de temporada desde que llegó al Santiago Bernabéu: ha participado en 14 de los 16 partidos disputados por el Real Madrid, siendo titular en once de ellos y acumulando cuatro goles y once asistencias.

Su rendimiento ha sido fundamental para el crecimiento del equipo de José Mourinho, que ha encontrado en el turco una solución para mejorar la creatividad en el centro del campo. Güler ha demostrado que puede actuar cerca de la base de la jugada, participar en la elaboración y también aportar desequilibrio cuando se desplaza hacia el costado derecho.

La renovación supone, por tanto, una apuesta por la continuidad de uno de los futbolistas que mejor rendimiento está ofreciendo en este primer tramo del curso.

De lesiones y falta de minutos a titular

El camino de Arda Güler hasta consolidarse en el Real Madrid no ha sido sencillo. Cuando aterrizó en el club en 2023, el equipo todavía contaba con dos referentes históricos en el centro del campo como Luka Modric y Toni Kroos, lo que dificultaba encontrar oportunidades para un futbolista que apenas tenía 18 años.

Su primera temporada, con Carlo Ancelotti en el banquillo, estuvo marcada además por diferentes problemas físicos que retrasaron su debut oficial hasta enero de 2024, cuando disputó sus primeros minutos frente a la Arandina en la Copa del Rey.

Aquel curso únicamente participó en doce encuentros, diez de ellos en LaLiga y ninguno en la Liga de Campeones. Sin embargo, aprovechó las oportunidades que recibió durante el tramo final del campeonato y consiguió marcar cinco goles, dejando muestras de su talento y ganándose progresivamente la confianza del cuerpo técnico.

En su segunda temporada aumentó considerablemente su protagonismo hasta alcanzar los 49 partidos, incluyendo el Mundial de Clubes, que ya disputó bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Su crecimiento con Xabi y Arbeloa

La progresión del internacional turco continuó durante las siguientes etapas del Real Madrid. Primero con Xabi Alonso y posteriormente con Álvaro Arbeloa, Güler fue ganando presencia en el centro del campo hasta superar los 50 encuentros disputados en una misma temporada.

Esa experiencia resultó fundamental para su evolución. Después de varios años alternando titularidades y suplencias, el turco consiguió desarrollar una mayor continuidad competitiva y mejorar su aportación ofensiva.

Ahora, con José Mourinho al frente, ha dado un nuevo salto en su carrera. El técnico portugués ha encontrado en él a uno de los principales generadores de juego del equipo, una condición que ha terminado por consolidarlo como titular habitual.

Cinco títulos y 126 partidos con el Madrid

Pese a su juventud, Arda Güler ya cuenta con una importante colección de títulos desde su llegada al club blanco. En estas tres temporadas ha conquistado una Liga de Campeones, una Liga española, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

En total, el internacional turco acumula 126 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid, una cifra que refleja su progresivo crecimiento dentro de la plantilla.