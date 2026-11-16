De futbolista profesional a mago: Magic Jano cambia el balón por la varita

Durante ocho años y medio jugó en España y Austria, donde llegó a disputar una final de Copa y enfrentarse a grandes nombres del fútbol internacional. Ahora, aquella afición por la magia que comenzó cuando tenía diez años se ha convertido en su profesión. El próximo 29 de noviembre Alejandro Velasco, conocido como Magic Jano, llevará su espectáculo 'Espectaculoso – La Magia de lo Imposible' a la Sala Galileo Galilei de Madrid.

Mucho antes de convertirse en futbolista profesional, Jano ya tenía contacto con el ilusionismo. A los diez años recibió por su Primera Comunión una de las míticas cajas de Magia Borrás. Lo que entonces era una afición terminó acompañándole incluso durante su carrera deportiva.

Jugó en el Rayo Vallecano y el Leganés y pasó ocho años y medio en Austria: dos temporadas y media en Segunda División con el Sankt Pölten y seis en Primera con el Mattersburg. Allí llegó a disputar una final de la Copa de Austria y a compartir terreno de juego con futbolistas como Erling Haaland, Karim Adeyemi o Sadio Mané.

Pero el balón no era su único entretenimiento. Los trucos de magia también tenían protagonismo en los vestuarios, los autobuses y las concentraciones.

"Lo he usado mucho en vestuarios, en autobuses, en concentraciones... Es un rompehielos fuerte. En Austria, cuando no sabía inglés o alemán, lo utilizaba", explica.

De hecho, aquella habilidad le servía para acercarse a sus compañeros y romper las barreras del idioma. Una faceta que también le ayudaba a desenvolverse fuera del terreno de juego.

Una lesión que lo cambió todo

El 14 de agosto de 2021, durante un encuentro contra el Tenerife, sufrió una lesión de rodilla que terminaría poniendo punto final a su carrera deportiva. En aquel momento no parecía que fuera a tener consecuencias tan graves, pero pronto comprobó que algo no iba bien.

"No fue un gesto serio, pero cuando me levanté no podía correr", recuerda sobre aquel partido.

En mayo de 2022 llegó el final del fútbol profesional para Jano. Sin embargo, no tardó demasiado en encontrar una nueva oportunidad. En enero de 2023 decidió dar el paso y dedicarse profesionalmente a la magia.

El comienzo llegó casi por casualidad. Una propuesta para realizar espectáculos en un restaurante abrió una puerta que terminaría cambiando su futuro.

"Tengo un restaurante, hago shows, ¿te quieres venir? Empecé de forma random", cuenta sobre aquella oportunidad.

De sorprender en los vestuarios a hacerlo con Marcelo

El fútbol sigue muy presente en su nueva vida. Algunos de sus trucos han llegado incluso a sorprender a grandes figuras de este deporte, como Marcelo, con quien ha tenido ocasión de compartir momentos de magia.

"Las reacciones de Marcelo son brutales", asegura Jano, que destaca especialmente la manera en la que el brasileño responde cuando le hace alguno de sus trucos.

Pero cambiar el césped por los escenarios no significa dejar atrás todo lo aprendido como futbolista. Jano encuentra bastantes similitudes entre ambas profesiones, especialmente en la capacidad de improvisar.

"El fútbol es improvisación constante. En la magia tienes todo un poco más estructurado, pero dependes de factores externos como el público o los contrincantes", explica.

También reconoce que disfruta especialmente de esa capacidad para reaccionar cuando algo no sale como estaba previsto. La improvisación forma parte de su manera de trabajar y, cuando un truco falla, busca la forma de salir adelante sin que el público lo perciba.

El público, el gran protagonista de sus espectáculos

Para Jano, la magia no consiste únicamente en ejecutar un truco y conseguir que salga bien. La reacción de los espectadores es una parte fundamental de cada actuación. Por eso apuesta por espectáculos cercanos, en los que el público también participa.

"Me gusta mucho improvisar y, si fallo, salgo por otro lado", explica.

Esa conexión con los espectadores también tiene sus dificultades. El propio mago compara la relación con el público con la que tenía con los defensas sobre el terreno de juego: "Hay centrales y centrales, igual que hay público y público, pero el público es más lejano y es más difícil".

En cuanto a sus referentes deportivos, reconoce su admiración por Zidane y destaca también a Messi y Rodri, especialmente por la elegancia que transmiten sobre el campo.

Magic Jano regresa a Madrid el 29 de noviembre

Después de convertir una afición de infancia en su nueva profesión, Magic Jano tiene ahora su propio espectáculo. Espectaculoso – La Magia de lo Imposible llegará el próximo 29 de noviembre a la Sala Galileo Galilei de Madrid.

La propuesta combina grandes ilusiones, humor, efectos visuales y participación del público. Su intención es que los espectadores no solo se sorprendan con los trucos, sino que también disfruten de una experiencia diferente.

"Me gusta que la gente vea magia, pero también que se lo pase bien. Dentro de que es un teatro, es un show muy cercano", explica.

Una nueva etapa para Alejandro Velasco, que después de colgar las botas ha encontrado otra forma de seguir viviendo del espectáculo. Esta vez, cambiando los goles por las ilusiones.

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