Marcos Llorente ha vuelto a cargar contra Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, por su propuesta de limitar las herencias a un máximo de diez millones de euros. El futbolista del Atlético de Madrid, que ya había mostrado públicamente su rechazo a esta medida, ha publicado una extensa reflexión en sus historias de Instagram en la que acusa al político de querer apropiarse del patrimonio de los ciudadanos, cuestiona la gestión de los impuestos y llega a plantear la posibilidad de abandonar España si finalmente se aplican políticas de este tipo.

"Querido Pablo, no voy a entrar a valorar el odio que tienes dentro porque estaría horas pero vamos a ir por partes. Si de algo carece tu propuesta de limitar a 10 millones las herencias, es precisamente de sentido común", arranca el mensaje del centrocampista rojiblanco, que considera que la iniciativa va mucho más allá de una modificación fiscal.

La acusación de Marcos Llorente

El futbolista ha rechazado que la propuesta de Bustinduy pueda interpretarse como una simple subida de impuestos y ha defendido el derecho de las personas a transmitir a sus hijos el patrimonio acumulado durante su vida.

Según Llorente, no se trata de "una simple subida de impuestos", sino de una medida que supondría una intervención directa del Estado sobre los bienes de los ciudadanos: "Estamos hablando de que el Estado robe o se apropie, como quieras verlo, de una parte del patrimonio que una persona ha construido durante toda su vida y que quiere dejar a sus hijos", ha opinado.

El jugador del Atlético considera que esta propuesta penaliza el esfuerzo económico y empresarial de quienes han conseguido construir un patrimonio, y ha cuestionado que el Gobierno deba decidir qué cantidad pueden heredar sus descendientes.

"No necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos"

La respuesta de Llorente también hace referencia a unas declaraciones anteriores de Pablo Bustinduy, quien había defendido la propuesta argumentando que los recursos obtenidos servirían para financiar servicios públicos: "Son recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común", había señalado el político de Frente Amplio.

El futbolista ha respondido directamente a esas palabras y ha defendido su capacidad para tomar decisiones sobre su salud y su formación. "No te preocupes por mi salud ni por mi educación", ha advertido, antes de añadir: "Tengo criterio propio, me informo y soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. Y no necesito que me insinúes que voy a tener un cáncer de piel para defender tus argumentos".

Cuestiona la gestión de los impuestos

El centrocampista, campeón del mundo con España el pasado verano, también ha aprovechado su publicación para criticar la presión fiscal y las dificultades que, a su juicio, afrontan los empresarios en nuestro país: "Hacer política con el dinero de los demás es muy fácil, Pablo. Lo difícil es lo que hace la gente, crear riqueza, levantar empresas, asumir riesgos, generar empleo y construir un patrimonio. Y más en España, donde la presión, las dificultades y las trabas a las que se enfrentan los empresarios son enormes".

Llorente también ha expresado sus dudas sobre el destino que tendría el dinero recaudado mediante la propuesta de Frente Amplio. Aunque Bustinduy ha defendido que estos recursos contribuirían a financiar la sanidad y la educación públicas, el futbolista considera que las promesas políticas no siempre se traducen en resultados.

"Entiendo que TODOS para conseguir votos tenéis que lanzar promesas muy bonitas, como que todo ese dinero irá destinado a sanidad y educación. Pero sabemos que una cosa es lo que se promete y otra muy distinta lo que acaba sucediendo. Antes de pedir más dinero a los ciudadanos, estaría bien demostrar que sabéis gestionar correctamente el que ya recaudáis", ha afirmado.

No descarta abandonar España

El futbolista ha cerrado su mensaje con una defensa de la libertad individual y del derecho a decidir sobre el patrimonio personal. En su reflexión final, Llorente ha advertido de que no descarta marcharse de España si considera que las políticas fiscales afectan a sus intereses.

"La solidaridad no deberíais enfrentarla con la libertad, el esfuerzo y el derecho a decidir qué hacer con lo que uno ha construido. Y todo esto con cariño, Pablo. Que yo no me enfado, de verdad. Si algún día me tengo que ir, me iré. Es la suerte de no tener dueño. Un abrazo", ha sentenciado.