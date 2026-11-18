España conocerá este viernes a su rival en los cuartos de final de la Nations League, en un sorteo que podría deparar un enfrentamiento de máxima exigencia para la selección de Luis de la Fuente. Y es que Francia, Alemania y Portugal son los tres posibles adversarios de La Roja, que tendrá que superar una eliminatoria a doble partido en marzo para conseguir su clasificación para la Final Four del próximo mes de junio.

La selección española llega al sorteo después de terminar segunda de grupo tras su derrota ante Inglaterra en el Metropolitano, un resultado que la sitúa en el bombo 2 y que le obligará a disputar el encuentro de vuelta lejos de casa.

Los partidos de ida se celebrarán entre el 25 y el 27 de marzo, mientras que los de vuelta tendrán lugar entre el 28 y el 30 del mismo mes. Los cuatro vencedores accederán a la fase final, donde se decidirá el campeón de una competición que ha ido ganando prestigio desde su creación.

Los tres posibles rivales de España

El sorteo estará dividido en dos bombos. En el primero figuran los cuatro campeones de grupo: Inglaterra, Francia, Alemania y Portugal. Sin embargo, España no podrá enfrentarse a Inglaterra, ya que ambas selecciones compartieron grupo en la primera fase. Por tanto, el rival del combinado nacional saldrá de los otros tres cabezas de serie.

En el segundo bombo, junto a España, estarán Países Bajos, Bélgica y Noruega, que también finalizaron en segunda posición de sus respectivos grupos.

El cartel de los cuartos de final reúne a ocho de las principales selecciones del continente, que acumulan entre todas 23 títulos internacionales, incluidos nueve Mundiales. Una nómina de participantes que refleja el crecimiento de la Nations League, convertida ya en una de las grandes competiciones del calendario internacional.

Alemania tiene cuentas pendientes

Alemania sería uno de los enfrentamientos más atractivos que podría deparar el sorteo. La selección germana es la más laureada de las ocho participantes, con cuatro Mundiales y tres Eurocopas, y busca recuperar su protagonismo internacional bajo la dirección de Jürgen Klopp.

Un nuevo España-Alemania permitiría reeditar algunos de los duelos más recordados del fútbol europeo reciente. Entre ellos, los cuartos de final de la Eurocopa disputados en Berlín, marcados por la polémica mano de Marc Cucurella y el golazo de cabeza de Mikel Merino en el descuento, así como la final de la Eurocopa 2008 y las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010.

Francia, el peligro de Mbappé y Olise

Otra de las opciones para España es Francia, una selección que cuenta con dos Mundiales y dos Eurocopas y que continúa teniendo en Kylian Mbappé y Michael Olise a dos de sus principales amenazas ofensivas.

Los enfrentamientos recientes entre ambas selecciones han favorecido a La Roja, que consiguió imponerse a los franceses en la Eurocopa 2024, la Nations League 2025 y las recientes semifinales del Mundial 2026. Esta vez, eso sí, estará Zinedine Zidane en el banquillo galo.

Sin embargo, Francia también guarda un recuerdo positivo de esta competición, ya que derrotó a España en la final de 2021 disputada en San Siro. Aquel encuentro estuvo marcado por el polémico gol de Mbappé, concedido pese a la posición adelantada del delantero y que terminó provocando una modificación en la interpretación de la norma del fuera de juego.

Portugal, otro clásico del fútbol europeo

El tercer posible adversario será Portugal, que afronta una nueva etapa después de la retirada de Cristiano Ronaldo. La selección portuguesa sufrió más de lo esperado durante la fase de grupos, aunque finalmente consiguió terminar primera y asegurar su presencia entre los cabezas de serie.

España y Portugal también mantienen una intensa rivalidad reciente: ambos combinados se enfrentaron en los octavos de final del Mundial 2026 y en la final de la Nations League 2025, que terminó con victoria portuguesa en la tanda de penaltis.

¿Cuándo se juegan los cuartos de la Nations?

El sorteo de los cuartos de final tendrá lugar este viernes a las 12:00 horas en la sede de la UEFA en Nyon. Las eliminatorias se disputarán a doble partido, con las idas programadas entre el 25 y el 27 de marzo y las vueltas entre el 28 y el 30.

España tendrá que disputar el segundo encuentro como visitante al haber terminado segunda de grupo. Los cuatro equipos que superen esta ronda conseguirán el billete para la Final Four de junio, donde se decidirá el nuevo campeón de la Nations League.