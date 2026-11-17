Kateryna Sadurska, una leyenda de la apnea mundial, ha establecido un nuevo récord del mundo en la modalidad de peso constante sin aletas. La apneísta ucraniana descendió el pasado miércoles 11 de noviembre hasta los 90 metros de profundidad en la competición Blue Element, celebrada en aguas de Dominica. En total, necesitó de tres minutos y 33 segundos para completar su histórica inmersión y la posterior subida.

"Creo que cada récord es muy especial, pero esta marca de 90 metros es algo que ni siquiera puedo... no puedo entender lo que pasó realmente", admitió Kateryna Sadurska.

La inmersión fue en peso constante sin aletas, una disciplina considerada como la más exigente en el mundo de la apnea porque se prohíbe aletas, trineos y ayudas de aire. Fue su décimo récord mundial en la disciplina sin aletas. Kateryna Sadurska ha dominado este evento durante los últimos cuatro años.

"Quiero dedicarle esta inmersión y todas las anteriores al pueblo ucraniano"

La ucraniana intentó el récord por primera vez en el primer día de la competición, pero se dio la vuelta a unos 30 metros, asegurando que estaba demasiado nerviosa para continuar. Volvió al agua a la mañana siguiente y completó la inmersión completa. Con esta nueva marca mejora en dos metros su anterior récord, establecido en noviembre de 2025 en el mismo lugar.

La apneísta ucrania, como hace después de cada uno de sus récords, dedicó su nueva plusmarca mundial a Ucrania y el pueblo ucraniano.

"Quiero dedicarle esta inmersión y todas las anteriores al pueblo ucraniano, que sigue luchando por su libertad y por la democracia", señaló Kateryna Sadurska.

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