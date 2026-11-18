Juan Mata cuelga las botas. El centrocampista asturiano ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 38 años, poniendo así fin a una carrera de dos décadas en la que ha conquistado un Mundial, una Eurocopa y numerosos títulos con algunos de los clubes más importantes de Europa.

"El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol"

El futbolista ha elegido un escenario especialmente simbólico para despedirse: el vestuario del Juventud Estadio, el modesto club de Oviedo donde arrancó a jugar de manera federada cuando apenas tenía diez años. A través de un vídeo de apenas 50 segundos, Mata ha anunciado el final de su trayectoria como jugador profesional, aunque ha dejado claro que seguirá vinculado al deporte que ha marcado su vida.

"El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista", ha asegurado en su comunicado de despedida.

De Oviedo a conquistar el mundo

La carrera de Juan Mata comenzó en el fútbol asturiano, pero pronto dio el salto a la élite. En la temporada 2006-07 debutó con el Real Madrid Castilla en Segunda División, antes de iniciar una trayectoria que le llevaría a jugar en España, Inglaterra, Turquía, Japón y Australia.

Tras su paso por el Valencia, el asturiano desarrolló buena parte de su carrera en la Premier League, primero en el Chelsea y posteriormente en el Manchester United. También vistió las camisetas del Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers y Melbourne Victory, su último equipo, donde fue elegido mejor jugador de la Liga australiana en la temporada 2025-26.

Durante estas dos décadas, Mata ha disputado más de 700 partidos, con 158 goles y 175 asistencias, además de construir un palmarés que incluye una Liga de Campeones, dos Ligas Europa, dos FA Cup, una Copa del Rey, una Copa de la Liga inglesa, una Community Shield y títulos de Liga en Turquía y Japón.

A nivel internacional, formó parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del fútbol español: con la selección conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012, además de proclamarse campeón de Europa en las categorías sub-21 y sub-19.

"Esa pasión es fundamental para todo"

En su despedida, Mata ha querido recordar que el verdadero motor de su carrera siempre fue el disfrute por el fútbol, independientemente del escenario en el que jugara. Desde los grandes estadios europeos hasta los campos de sus primeros años en Oviedo, el asturiano asegura haber mantenido intacta la ilusión por entrenar y competir.

"Han sido tantos años gracias al disfrute por el juego. A levantarme cada mañana con ganas de entrenar, de jugar, bien sea en escenarios magníficos como Old Trafford, Stamford Bridge o Mestalla* o en mis comienzos en el Juventud Estadio, donde el campo se convertía en un barrizal cada invierno. Pienso que esa pasión es fundamental para todo en la vida", ha recordado.

Su despedida desde el vestuario del Juventud Estadio supone así un regreso a los orígenes, al lugar donde comenzó una trayectoria que acabaría llevándole a levantar algunos de los trofeos más importantes del fútbol mundial.

Seguirá vinculado al fútbol tras su retirada

Aunque abandona la competición profesional, Mata no se desvinculará del fútbol. Durante los últimos años ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con el impacto social del deporte, especialmente a través de Common Goal, el movimiento que fundó para utilizar el fútbol como herramienta de transformación social.

"Con el tiempo me di cuenta de que el fútbol no solo era darle patadas a un balón. Conforme fui creciendo, viajando y viviendo en diferentes países, comprendí la importancia que tiene el fútbol para cambiar la vida de las personas", ha explicado.

Actualmente, el asturiano es vicepresidente del consejo de Common Goal, forma parte del comité de fútbol del Melbourne Victory y participa como inversor en diferentes proyectos deportivos, entre ellos el San Diego FC de la MLS, a través de Right to Dream, y Mercury 13. También está vinculado a las iniciativas C-Lab y Unleash Football, centradas en aprovechar el potencial del deporte para generar un impacto positivo en la sociedad.

Solo quedan Sergio Ramos y Javi Martínez

La retirada de Juan Mata supone también la despedida de otro integrante de la histórica selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010. De los 23 futbolistas que formaron parte de aquella convocatoria, únicamente Sergio Ramos y Javi Martínez, ambos sin equipo en la actualidad, permanecen sin anunciar oficialmente su retirada.

Mata pone así punto final a veinte temporadas de fútbol profesional, con una Champions, dos Europa League, un Mundial y una Eurocopa en su palmarés. Una carrera que comenzó en un pequeño club de Oviedo y que ahora se cierra en el mismo vestuario donde empezó todo. Eso sí, el asturiano ya ha dejado claro que su relación con el fútbol continuará más allá de los terrenos de juego.