Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, se apuntó una nueva victoria ante Ben Shelton (6-2 y 7-6 (4)) para convertirse en el primer semifinalista de las ATP Final y, de paso, mantener con vida a Rafa Jódar de cara a la tercera y última jornada del John McEnroe Group. El alemán cerró el triunfo con un pase sideral ante Shelton, un golpe que confirma que el de Hamburgo está en Turín para coronarse por tercer vez en su carrera como maestro del tenis, ya fue campeón en 2018 y 2021.

El actual campeón de Roland Garros y el US Open fue mejor que Shelton sobre la pista del Inalpi Arena de Turín, con un saque demoledor, un revés incisivo y una derecha a un gran nivel, buena prueba fue el passing ganador que firmó para cerrar el choque.

Ben Shelton acumuló demasiados errores en un primer set sin demasiada historia y en el que el tenista de Hamburgo arrancó con un break de entrada ante el bombardero de Atlanta. Un segundo break dejó vista para sentencia la primera manga.

La igualdad sí imperó en el segundo set, donde no hubo roturas y todo se decidió en el tie-break. Ahí también fue mejor un Zverev que cerró el choque con un passing de derecha brutal.

Zverev, clasificado y Jódar aún con vida

Con dos triunfos y sin haber cedido un solo set, Alexander Zverev se convierte en el primer semifinalista de las Nitto ATP Finals. El jueves se decidirá quién acompaña al alemán a la siguiente ronda, con Shelton, Fils y Jódar con opciones de clasificación.

El número 1 del mundo cerrará la round robin enfrentándose a Arthur Fils; mientras que Rafa Jódar se medirá a Ben Shelton en la tercera jornada del John McEnroe Group.